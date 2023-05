Bloccati dalla grandine sul Lagorai, salvati escursionisti in Trentino

MeteoWeb

Recuperati escursionisti in Trentino, sorpresi da un temporale e dalla grandine mentre si trovavano in cima al Dos Caligher, nel gruppo del Lagorai, a 2.200 metri d’altezza. I tre (un uomo di 26 anni e due donne di 28 e 59 anni) volevano raggiungere il bivacco Paolo e Nicola ma a causa del maltempo sono rimasti bloccati e hanno chiesto aiuto al numero unico per le emergenze. La centrale unica di Trentino Emergenza ha chiesto l’intervento della stazione di Moena, mentre l’elicottero non è potuto decollare da Mattarello a causa della scarsa visibilità in quota.

Quattro soccorritori sono saliti fino a malga Valmaggiore con i mezzi e da lì, a piedi, hanno percorso il sentiero innevato fino a raggiungere i tre escursionisti, illesi ma infreddoliti, intorno alle 18:30. L’elicottero di Trentino Emergenza è volato in quota per recuperare i tre escursionisti e i soccorritori per portarli a valle in sicurezza fino a malga Valmaggiore.