Bloccato dal Covid, rinasce l’Istituto di Fisica dell’Universo

MeteoWeb

E’ stato fondato nel 2019, ma la pandemia di Covid-19 ne ha praticamente bloccato l’attività, dunque il secondo ciclo quadriennale (2023-26) dovrebbe essere finalmente quello dell’affermazione. Si tratta dell’ Istituto di Fisica Fondamentale dell’ Universo, iniziativa congiunta di Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati, Centro Internazionale di Fisica Teorica Abdus Salam, Istituto Nazionale di Astrofisica e Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Con sede a Trieste, l’Ifpu si propone di ospitare e promuovere un innovativo programma di ricerca multidisciplinare incentrato sullo studio delle leggi fondamentali della natura in una prospettiva cosmologica e astrofisica.

“Sempre di più l’oggetto della ricerca sarà l’universo – prevede il nuovo direttore, Stefano Liberati, professore di fisica delle astroparticelle alla Sissa – quindi l’Istituto sarà un centro per ricerca dove fisica delle particelle, cosmologia e altre discipline analoghe potranno interfacciarsi con la fisica sperimentale e teorica”. Tra i temi che si approfondiranno all’Ifpu ci sono le onde gravitazionali, i buchi neri, vasti argomenti che qui potranno essere condivisi tra le varie comunità di ricercatori.

Scopo precipuo dell’Ifpu è infatti anche “catalizzare la collaborazione e la ricerca tra gruppi di studiosi che altrimenti opererebbero separati sugli stessi temi: ora c’è un centro comune”, spiega Liberati. Inoltre, svolgendo programmi per poche persone (al massimo 15 partecipanti), l’Ifpu mette a disposizione gli spazi di Miramare per chi vuole fare ricerca su uno specifico problema, con un particolare focus. Insomma, si pone come punto di attrazione e di divulgazione, anche in forza di nuovi programmi che stanno per essere avviati.