Torna la bora a Trieste, raffiche di 110 km/h

MeteoWeb

Questa mattina a Trieste è tornata la bora, che ha fatto registrare raffiche molto sostenute, fino a 110 km/h. Secondo le previsioni dell’osservatorio meteorologico regionale Osmer, la bora soffierà soprattutto in mattinata. Diversi gli interventi da parte di polizia locale e vigili del fuoco per piccole criticità. nelle prossime ore sono possibili ulteriori piogge e temperature massime in calo in tutto il Friuli Venezia Giulia.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: