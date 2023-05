Botanica: ecco perché le rose hanno un profumo

MeteoWeb

Se le rose profumano si deve all’idrolasi NUDX1 che è un enzima coinvolto nella sintesi del geraniolo, il composto volatile responsabile della caratteristica profumazione delle rose. A questa conclusione giunge uno studio, pubblicato sulla rivista “Proceedings of the National Academy of Sciences“, condotto dagli scienziati dell’Université Jean Monnet Saint-Etienne, in Francia. Il team, guidato da Benoit Boachon, ha identificato l’enzima associato al profumo emanato dal fiore più romantico.

Il geraniolo, spiegano gli esperti, è un ingrediente frequentemente utilizzato nei cosmetici e nei profumi artificiali. L’enzima idrolasi NUDX1 è localizzato nel citosol delle cellule che compongono i petali di rosa. Per lungo tempo, gli scienziati hanno ipotizzato che il geranil difosfato (GPP), il substrato dell’enzima, fosse sintetizzato all’interno delle cellule.

Ecco la causa del profumo delle rose

Secondo studi recenti, esiste un pool di GPP nel citosol. Per rispondere agli interrogativi legati all’origine del profumo di rosa, gli studiosi hanno eseguito delle analisi biochimiche di diversi esemplari di Rosa chinensis, una varietà profumata del caratteristico fiore.

Gli autori hanno scoperto che l’enzima geranil/farnesil difosfato sintasi (RcG/FPPS1), un componente del citosol cellulare, produce GPP e farnesil difosfato in misura maggiore quando avviene l’emissione di geraniolo. la soppressione transitoria di RcG/FPPS1, al contrario, ha ridotto la proprietà odorosa dei fiori. L’analisi filogenetica ha rivelato che G/FPPS1 probabilmente è emerso durante l’evoluzione del clade Rosid delle piante da fiore ed è rimasto stabile in tutta la famiglia Rosacea. Questi risultati, concludono gli autori, evidenziano un attore chiave nella sintesi dei composti volatili alla base della fragranza unica delle rose.