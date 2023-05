Importante scoperta archeologica in Brasile: un fossile umano di quasi 12mila anni | FOTO

MeteoWeb

Un fossile di quasi 12.000 anni, che potrebbe essere uno dei primi abitanti di Goiás, stato del Brasile situato nella regione Centro-Oeste del Paese, è stato trovato dai ricercatori in un sito a Serranópolis, nel sud-ovest di Goiás. Secondo uno dei coordinatori della ricerca, Julio Cezar Rubin de Rubin, accanto allo scheletro, rinvenuto a due metri di profondità, c’era del carbone insieme ad altri oggetti, come una decina di teschi di oltre un secolo fa.

La prima prova dello scheletro, secondo il professore, è stata trovata nell’ottobre 2022, ma i resti sono stati scavati solo cinque mesi dopo, nel marzo di quest’anno. Lo scavo, iniziato a dicembre 2021, vede la partecipazione di oltre 20 professionisti di otto istituzioni nazionali e internazionali, oltre al supporto della Polizia Federale. “Avevamo già trovato carbone e un manufatto litico vicino ai piedi di questo individuo. Esiste una cronologia compresa tra 11.900 e 11.700 anni prima del presente”, afferma l’esperto. Se l’età del fossile venisse dimostrata, i resti umani potrebbero diventare i più antichi mai trovati nel centro-ovest del Brasile, trovandosi nella stessa fascia di altri oggetti scoperti tra gli anni ’70 e ’90. Ma questo non è l’elemento più importante della scoperta.

L’obiettivo principale dello scavo è rappresentato dalla quantità e qualità delle informazioni che lo scheletro può portare alla comunità accademica. Tra le informazioni, secondo Rubin, c’è il modo in cui vivevano le persone al momento della datazione del fossile, oltre al cibo, alla causa della morte dell’individuo e persino ai problemi climatici nella regione. “Abbiamo ancora un altro metro da scavare. Un sito archeologico è un punto interrogativo, ci possono sempre essere delle scoperte, così come non può esserci nient’altro. Non sappiamo cosa si possa trovare, c’è una serie di cose. C’è la possibilità di trovare cultura materiale, resti di cibo, strutture di falò e ancora altri scheletri”, ha detto.

Tecnologia

La tecnologia è stata una grande alleata per gli scavi, secondo il Professore. Rubin afferma che i ricercatori utilizzano strumenti ad alta tecnologia che non erano mai stati messi a disposizione della regione prima. Dal 1989 nell’area dell’archeologia, Rubin afferma di non aver mai trovato uno scheletro così antico. Il geoarcheologo ha anche affermato che la regione di Serranópolis è ricca di storia e che ha fornito incredibili scoperte durante gli scavi. “La quantità di informazioni che questi risultati portano è qualcosa di fantastico. Sono qualcosa da studiare per un decennio ciascuno. È un arsenale di informazioni, al di là dell’aspetto simbolico. Per un ricercatore trovare un oggetto di studio è fantastico, da una microscheggia a uno scheletro”, ha concluso.