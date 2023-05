Cade col parapendio a Roccasecca: salvata dal Soccorso Alpino

MeteoWeb

Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico del Lazio è intervenuto questa mattina sul territorio di Roccasecca dei Volsci, in provincia di Latina, per prestare soccorso ad una parapendista precipitata in una zona impervia, ad un chilometro circa dalla piazzola di lancio. Nonostante l’allarme – dato da un altro parapendista – non fosse corredato delle coordinate dell’incidente, si è riusciti ad individuare il punto e a raggiungerlo con l’eliambulanza della Regione Lazio con un tecnico di elisoccorso a bordo. Tramite verricello si è proceduto alla messa in sicurezza dell’infortunata, che riportava una sospetta frattura ad un arto inferiore, e all’immediata evacuazione. Sul posto è intervenuta una squadra di terra a supporto del tecnico a bordo dell’elicottero. L’infortunata, di origini romane, è stata trasportata all’ospedale S.M. Goretti di Latina.