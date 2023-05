Cagliari, a Pirri programmata per il 9 maggio una simulazione di allerta meteo

MeteoWeb

Domani, martedì 9 maggio 2023, dalle ore 10 alle ore 14 il servizio di protezione civile del Comune di Cagliari ha programmato una simulazione di allerta meteorologica codice rosso nell’area della Municipalità di Pirri. Verranno pertanto attivate le procedure in capo al Servizio Parchi, Verde e Gestione faunistica, che prevedono l’interessamento dei Parchi Terramaini, Ex Vetreria e via Eroi D’Italia, con l’affissione agli ingressi di cartelli recanti la seguente dicitura “Parco chiuso per Allerta meteo (Rosso) del 9 maggio 2023 (Simulazione – Esercitazione)”. Durante lo svolgimento della simulazione i Parchi rimarranno aperti al pubblico. Al termine della simulazione i cartelli saranno rimossi.