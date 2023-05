Asia, Caldo record: registrati 44.2 gradi in Vietnam | FOTO

MeteoWeb

Nel sud- est asiatico le temperature sono ormai estreme. Sono stati registrati nei giorni scorsi 44,2°C in Vietnam, record nazionali di calore di tutti i tempi. La Cambogia ha appena stabilito un nuovo record nazionale di calore per il mese di maggio. “Nonostante sia questo il periodo più caldo dell’anno per molte località in questa parte del mondo, questo non sminuisce la portata e la gravità di questa lunga ondata di calore“, ha spiegato questa sera in un post sui social il noto meteorologo Scott Duncan.

“Assalto al caldo record nel sud-est asiatico. Sono troppi per essere contati. I record nazionali di calore stanno crollando… [Un breve post su alcune delle temperature estreme registrate ultimamente sul Pianeta Terra]. Vietnam, Laos e Thailandia hanno stabilito nelle ultime settimane i record nazionali di calore di tutti i tempi. La Cambogia ha appena stabilito un nuovo record nazionale di calore per il mese di maggio. Vale la pena notare che il periodo più caldo dell’anno per molte località in questa parte del mondo è intorno ad aprile e maggio. Questo fatto non sminuisce la portata e la gravità di questa lunga ondata di calore. Anche in Canada fa insolitamente caldo… Anomalie di temperatura estremamente grandi e record per questo periodo dell’anno nel nord. In Canada imperversano anche intensi incendi… Facilmente visibili dallo spazio e che diffondono fumo in tutto il continente.”

“Ma non fa certo caldo ovunque… Ultimamente è molto fresco in alcune parti dell’Europa meridionale/orientale. Le temperature sono ben al di sotto della media stagionale (mentre la penisola iberica è rimasta in modalità estiva). Anche in Australia c’è un freddo impressionante e diffuso… Le temperature sono nettamente inferiori alla media stagionale (il blu significa più freddo della media – questa mappa non mostra esplicitamente la temperatura dell’aria). Nel Queensland sono stati raggiunti alcuni record di freddo locale.”