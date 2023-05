La caligo ammanta la costa ligure di Ponente | FOTO

MeteoWeb

La caligo, una sorta di nebbia dovuta alla escursione termica, ha fatto la sua ricomparsa oggi nella Riviera dei Fiori, toccando diverse località della provincia di Imperia, in Liguria. Un fenomeno non frequente, ma che comunque si manifesta in alcuni periodi dell’anno, creando un’atmosfera surreale, visto che la nebbia non è caratteristica propriamente della costa. Il banco di nebbia era ben visibile sul versante francese dalle parti de La Turbie, a pochi chilometri dal confine.