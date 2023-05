Disboscamento, buone notizie dall’Amazzonia: calo del 68% rispetto lo scorso anno

MeteoWeb

Secondo i dati ufficiali, ancorché preliminari, dell’INPE, l’istituto brasiliano di Investigazione spaziale, in aprile sono stati disboscati 328,71 km² nell’Amazzonia brasiliana, al di sotto della media storica mensile di 455,75 km². Si tratta di un dato positivo, in quanto rimarca un calo del 68% rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Si tratta del primo dato positivo su questo fronte per il presidente Lula, che molto ha puntato nella campagna elettorale dello scorso anno sullo stop alla deforestazione dopo gli anni di Bolsonaro che si sono conclusi a dicembre con un picco del 150% che ha visto, in un solo mese, eliminare oltre il doppio degli alberi rispetto al dicembre 2022.

All’inizio di questo mese il Brasile ottenuto un contributo di 92 milioni di euro dal Regno Unito al Fondo per l’Amazzonia, un’iniziativa volta a combattere la deforestazione sostenuta anche da Norvegia, Germania e Stati Uniti. Gli esperti avvertono però che è ancora troppo presto per dire se si tratti dell’inizio di una tendenza al ribasso