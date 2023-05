Dai campioni alla base sulla Luna: gli ambizioni obiettivi della Cina per i prossimi anni

MeteoWeb

Sono ambiziosi gli obiettivi spaziali della Cina relativi all’esplorazione della Luna: a delinearli all’emittente di stato Cctv è stato Wu Weiren, capo progettista dei programmi dell’Agenzia Spaziale Nazionale Cinese (Cnsa). Il gigante asiatico intende, infatti riportare a Terra campioni di rocce lunari il prossimo anno, nel 2030 inviare astronauti sulla superficie e, infine, realizzare una base stabile.

Il prossimo importante passo è previsto il prossimo anno con il lancio di Chang’e 6, un rover che raggiungerà la parte nascosta della Luna e che riporterà a Terra circa di 2 kg di campioni, restando operativo per 53 giorni. Si tratta di una missione gemella di Chang’e 5 che si è conclusa con successo nel 2020 riportando a Terra campioni raccolti sul satellite.

“Entro il 2030, il popolo cinese sarà sicuramente in grado di mettere piede sulla Luna. Non è un problema,” ha aggiunto Weiren: in vista di quella data nel 2027 verrà testato un nuovo lanciatore e un veicolo spaziale mentre l’anno successivo la missione Chang’e 8 testerà le tecnologie necessarie per la costruzione futura di una base lunare fabbricando mattoni con la polvere lunare. Per quanto riguarda la futura stazione lunare la Cina ha mostrato apertura a possibili collaborazioni anche con Europa e Stati Uniti.