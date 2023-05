Canada, il fumo degli incendi si sta propagando negli Usa

MeteoWeb

Il fumo degli incendi in Canada si sta propagando anche negli Stati Uniti e potrebbe persistere per giorni. Secondo quanto riporta la Cnn, allerta sulla qualità dell’aria è stata emessa in diversi stati americani tra cui Nebraska, Washington, Montana, Minnesota, Wisconsin e Wyoming. Secondo i meteorologi, le concentrazioni di fumo più pesanti dovrebbero spostarsi più a est nel Midwest nel corso della giornata, interessando le principali aree metropolitane tra cui Chicago, Minneapolis e St. Louis. Il Canada è alle prese un inizio particolarmente attivo della stagione degli incendi. La scorsa settimana, devastanti roghi in Alberta hanno bruciato un’area 150 volte più grande in quella provincia rispetto agli ultimi cinque anni combinati nello stesso periodo.