Canada nella morsa degli incendi: situazione critica nell’Alberta, 108 roghi e quasi 30mila evacuati | FOTO

MeteoWeb

Un cambiamento delle condizioni meteo ha aiutato i vigili del fuoco a combattere gli incendi che hanno costretto migliaia di abitanti dell’Alberta, in Canada, a fuggire dalle proprie case: lo hanno riferito funzionari dell’Agenzia per la gestione delle emergenze dell’Alberta e dell’Alberta Wildfire.

“Oggi abbiamo visto alcuni rovesci sparsi nella parte meridionale della provincia, fino a Fox Creek. La buona notizia è che ha avuto un impatto sul comportamento del fuoco oggi in quella zona,” ha spiegato Christie Tucker, responsabile dell’unità informazioni dell’Alberta Wildfire. “Ha permesso ai vigili del fuoco di avere la possibilità di lavorare nelle aree di alcuni incendi a cui non sono stati in grado di avvicinarsi a causa del comportamento estremo degli incendi“. Mentre la provincia sta combattendo i roghi utilizzando autocisterne ed elicotteri, Tucker ha affermato che il cambiamento delle condizioni meteo è stato molto vantaggioso per i vigili del fuoco sul campo. “Quando vediamo un miglioramento delle condizioni, un po’ di umidità e freddo, significa che i nostri vigili del fuoco possono effettivamente avvicinarsi un po’ alle aree dell’incendio in cui non erano stati in grado di entrare prima e ciò può essere molto importante“. “Purtroppo nel Nord della provincia, i vigili del fuoco continueranno a essere messi alla prova dalle condizioni. Le nostre priorità oggi sono state e sono sempre gli incendi che minacciano le comunità o vite umane“.

A partire da domenica pomeriggio, sono stati registrati 108 incendi attivi in ​​tutta l’Alberta, con 31 roghi classificati come fuori controllo. Gli incendi hanno costretto più di 29mila abitanti dell’Alberta a lasciare le loro case. Le condizioni rimangono instabili poiché i funzionari affermano che l’entità del danno è difficile da stabilire con l’evolversi della situazione.

L’Alberta ha ricevuto aiuto da tutto il Paese con ulteriore supporto previsto dal Montana. Il cambiamento del meteo è il benvenuto, ma sarà necessaria più pioggia, ha affermato un meteorologo di Environment and Climate Change Canada: “Abbiamo visto un po’ di pioggia tanto necessaria durante la notte scorsa, in realtà, principalmente a Nord e ad Ovest di Edmonton è dove abbiamo visto la pioggia più pesante,” ha detto Erin Staunton in un’intervista alla CBC. Nella notte tra sabato e domenica mattina, sono stati registrati da 5 a 12 mm di pioggia in alcune delle aree più colpite come Edson, Hinton e Jasper.

Sabato l’Alberta ha dichiarato lo stato di emergenza provinciale: è un meccanismo legale che fornisce al governo provinciale un livello più elevato di coordinamento intergovernativo collaborando con i comuni, le organizzazioni e le imprese per sostenere i residenti evacuati. Consente inoltre il monitoraggio 24 ore su 24 della situazione, l’accesso a fondi discrezionali di emergenza e la capacità di mobilitare ulteriore sostegno.