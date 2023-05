Canada, infuriano gli incendi in Nuova Scozia: 20mila ettari in fumo e 200 edifici distrutti | FOTO

MeteoWeb

Salgono a 18mila le persone evacuate nella Nuova Scozia, regione del Canada dove impazzano incendi che le autorità hanno definito “senza precedenti“. Secondo quanto riporta il Guardian, 18mila persone sono state evacuate nei dintorni di Halifax. Secondo le autorità della Nuova Scozia, le fiamme sono divampate in oltre 20mila ettari della regione; gli incendi sono 13, tre dei quali considerati fuori controllo. Già 200 edifici, in gran parte abitazioni, sono andati distrutti e la situazione è destinata a peggiorare nonostante l’impegno delle forze antincendio.

Le elevate temperature, sopra i +30°C, la siccità e il vento rendono la situazione particolarmente difficile, ha spiegato David Steeves del Dipartimento per le risorse naturali della Nuova Scozia, mentre il vicecapo dei Vigili del Fuoco di Halifax Dave Meldrum ha dichiarato che le squadre in azione, ormai sfinite, stanno usando “acqua, forza muscolare e potenza aerea” per combattere le fiamme da domenica scorsa, utilizzando tre elicotteri e Vigili del Fuoco della città, della provincia e del dipartimento della difesa nazionale. Il premier Justin Trudeau è intervenuto con l’impegno dell’assistenza federale alle zone coinvolte.