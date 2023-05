Cancro: scoperto perché rimanga invisibile al sistema immunitario

MeteoWeb

Una ricerca del team del National Cancer Centre di Singapore ha individuato come il cancro sfugga al sistema immunitario. In tal modo è stato scoperto per la prima volta il meccanismo che consente alle cellule tumorali di sfuggire al rilevamento e alla distruzione da parte del sistema immunitario. Gli esperti hanno trovato all’interno dei tumori la presenza di cellule pre-metastatiche, in grado di spostarsi dall’area in cui il cancro si è generato ad altre parti del corpo attraverso i linfonodi.

Gli esperti hanno rilevato che numerose cellule CD8+ che rappresentano una componente chiave del sistema immunitario che identifica e uccide le cellule anormali come le cellule tumorali, erano “esaurite” e, quindi, non in grado di proteggere il corpo.

Questo stato di cose si verifica in particolare quando le cellule immunitarie vengono esposte al cancro e non sono state capaci di eliminarlo. Questo studio apre un nuovo scenario per strategie ad hoc per la cura dei tumori, anche quelli più aggressivi e letali, come ritengono gli autori della ricerca.