Madeira, la Capitaneria di porto emette avvisi di maltempo e vento forte, colpito anche l’aeroporto

MeteoWeb

La capitaneria del porto di Funchal ha emesso oggi avvisi di maltempo e vento forte per le coste dell’arcipelago di Madeira che saranno in vigore fino alle 18:00 di martedì. Gli avvisi si basano sulle previsioni dell’Istituto Portoghese del Mare e dell’Atmosfera (IPMA) sullo stato generale del tempo (vento e mare) per la costa. Uno degli avvisi indica che il vento soffierà da nord/nord-est “da fresco a molto fresco, temporaneamente forte dalla fine della giornata”.

Per quanto riguarda il moto ondoso, la capitaneria dice che sarà di circa tre metri sulla costa nord e fino a due metri a sud. Nell’avviso di maltempo, l’autorità marittima regionale sottolinea che è classificato come “segnale sei”, il che significa vento tra 51 e 62 chilometri orari da qualsiasi direzione. “Si raccomanda ai proprietari e agli armatori delle imbarcazioni di adottare le necessarie precauzioni al fine di garantire la sicurezza delle stesse”, afferma la capitaneria nell’avviso.

Il movimento all’aeroporto di Madeira sta subendo alcune limitazioni a causa del vento che si sta facendo sentire, con quattro voli deviati e due cancellati.

Secondo il sito web dell’ANA – Aeroportos de Portugal, il primo volo della giornata (Ryanair), proveniente da Lisbona e con arrivo previsto alle 07:45, alla fine ha deviato. Dopo un periodo in cui diversi aerei sono riusciti ad atterrare, anche i voli da Birmingham (Jet2) nel Regno Unito, da Vienna (Smartwings) in Austria e da Helsinki (Finnair) in Finlandia hanno deviato. I voli da Londra (Esyjet) e Lisbona (TAP), previsti rispettivamente alle 11:30 e alle 11:45, sono stati cancellati.