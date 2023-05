Covid, Parigi: l’Assemblea vota per l’abrogazione dell’obbligo vaccinale per i Caregiver

MeteoWeb

Parigi. Ieri l’Assemblea Nazionale, contro il parere del Governo, ha approvato in prima lettura l’abrogazione dell’obbligo vaccinale per i sanitari, con 157 voti a favore e 137 contrari. La Francia é l’unico paese a mantenere tale obbligo e a non aver ancora reintegrato i propri medici e infermieri resistenti.

L’Assemblea nazionale ha adottato giovedì in prima lettura un testo che prevede l’abrogazione dell’obbligo di vaccinazione anti-Covid per i caregiver, anziché la semplice sospensione di tale obbligo, come previsto dal governo.