Castel Gandolfo: una coppia di cinghiali passeggia sul lungolago | VIDEO

MeteoWeb

Sul lungomare di Castel Gandolfo, qualche sera fa due grossi cinghiali sono stati avvistati da centinaia di persone presenti che si stavano godendo una serata primaverile. Le colonie di cinghiali sulle coste e le zone boschive del lago stanno aumentando negli ultimi anni, come dimostrano le decine e decine di segnalazioni. Gli animali sono attirati probabilmente dall’odore dei rifiuti dei cassonetti della differenziata all’esterno degli edifici. Essendo animali selvatici, in questi casi, occorre mantenere una certa distanza da questi animali e non indugiare nelle vicinanze a filmare come si vede nel video.