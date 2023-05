Chiazze verdi a Venezia, le analisi confermano la presenza di fluorescina

MeteoWeb

Hanno confermato la presenza di fluorescina, e l’assenza di tossicità, le analisi sui campioni dell’acqua raccolti ieri nella zona di Rialto, a Venezia, dopo la comparsa della chiazza di colore verde fluorescente. Da parte dell’Agenza regionale per l’ambiente (Arpav) sono state svolte oggi ulteriori prove analitiche chimiche e biologiche; l’analisi in cromatografia liquida (Hplc) con rivelatore spettrofluorimetrico, ha confermato la presenza di fluoresceina nei campioni. Gli esiti delle analisi ecotossicologiche non hanno mostrato presenza di tossicità nei campioni analizzati. Il completamento delle analisi, con l’emissione dei rapporti di prova, è previsto nei prossimi giorni.