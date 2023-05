Ciclone Mocha: allerta in Birmania e Bangladesh, evacuazione in corso

MeteoWeb

In Birmania e Bangladesh sono stati schierati migliaia di volontari e le aree costiere saranno evacuate oggi in previsione dell’arrivo di Mocha, il primo ciclone dell’anno nel Golfo del Bengala. Mocha dovrebbe approdare a mezzogiorno di domenica nella regione di confine tra i due paesi asiatici, con venti che soffieranno fino a 175 km/h, secondo l’ufficio meteorologico indiano. L’onda di marea creata dal ciclone sarà dell’ordine di due-due metri e mezzo per la regione costiera più bassa e potrebbe causare danni considerevoli, in particolare sul versante bengalese dove si trovano campi di diverse migliaia di rifugiati Rohingya. Il Bangladesh ha vietato ai pescherecci di avventurarsi in alto mare. Sul versante birmano, i residenti di queste aree hanno già temporaneamente lasciato l’area in previsione del ciclone.