Bangladesh e Myanmar nel mirino del ciclone Mocha: centinaia di migliaia di persone in fuga

Le autorità del Bangladesh e del Myanmar si sono preparate a evacuare centinaia di migliaia di persone, avvertendo la popolazione di stare lontano dalle zone costiere mentre una violenta tempesta ciclonica chiamata Mocha imperversa nel Golfo del Bengala. La tempesta dovrebbe fare sentire maggiormente i suoi effetti domenica con una velocità del vento fino a 160 km/h, con raffiche fino a 175 km/h tra Cox’s Bazar in Bangladesh (dove circa 1 milione di persone vive in quello che è considerato il campo profughi più grande del mondo) e Kyaukpyu in Myanmar, ha riferito il dipartimento meteorologico indiano.

In Bangladesh l’evacuazione di quasi 500mila persone dovrebbe iniziare sabato con 576 rifugi pronti a fornire riparo, ha affermato l’amministratore del governo del Bangladesh Muhammad Shaheen Imran. “E’ il primo sistema ciclonico nell’Oceano Indiano settentrionale quest’anno,” ha dichiarato Rajendra Kumar Jenamani, scienziato senior presso il dipartimento meteorologico indiano. “Il ciclone è grave e probabilmente colpirà milioni di pescatori e comunità costiere in Bangladesh e Myanmar“.

Le autorità del Myanmar hanno avvertito sul rischio di possibili alluvioni lampo e frane nelle zone costiere mentre i residenti facevano scorta di rifornimenti essenziali, ha affermato Hla Tun, direttore del Dipartimento di meteorologia e idrologia.

E’ probabile che domenica il ciclone Mocha colpisca i distretti costieri tra cui Chattogram, Cox’s Bazar, Noakhali e Bhola in Bangladesh. Il dipartimento meteorologico indiano ha dichiarato che la tempesta si sta spostando verso Nord a una velocità di 9 km/h. Al momento il centro è localizzato a circa un migliaio di km a Sud/Ovest di Cox’s Bazar e 930 km a Sud/vest di Sittwe in Myanmar.

Ai pescatori, alle navi, alle barche e ai pescherecci è stato consigliato di non avventurarsi nel Sud/st del Golfo del Bengala e nel Mord del Mare delle Andamane fino a domenica. Il dipartimento meteorologico indiano ha dichiarato di aspettarsi piogge da intense a molto intense nelle isole Andamane e Nicobare e in alcune parti del remoto nord-est dell’India.