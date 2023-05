Cina: significativo calo dell’inquinamento atmosferico, ma c’è ancora molto da fare

MeteoWeb

In un articolo recente pubblicato sulla rivista Nature si evince come negli ultimi dieci anni, i cieli cinesi, un tempo inquinati stanno migliorando secondo più di due decenni di misurazioni atmosferiche effettuate dai satelliti della NASA. Ma i ricercatori dicono che c’è ancora molta strada da fare per ripulire l’aria della Cina e proteggere la salute dei suoi cittadini. La velocità con cui la Cina ha ridotto l’inquinamento atmosferico è stata “impressionante”, ha affermato Chi Li, scienziato atmosferico alla Washington University di St. Louis in Missouri, a causa di soluzioni tecnologiche e politiche ambiziose.

Ogni anno, l’inquinamento atmosferico è responsabile di più di quattro milioni di morti premature a livello globale – tra cui un milione stimato in Cina – principalmente da malattie cardiache, cancro del polmone e malattie respiratorie. Il particolato fine con un diametro di 2,5 micrometri o meno – denominato PM2.5 – è il più inquinante dell’aria, ha affermato Li.

Lo studio sull’inquinamento in Cina

Il gruppo di analisi ha condotto uno studio della composizione atmosferica dell’università, di cui Li fa parte, e monitora vari inquinanti e stima i loro impatti sulla salute globale. I dati per la Cina mostrano che dalla fine degli anni ’90, l’esposizione media annua al PM2,5 nel paese è passata da 35 a più di 50 microgrammi per metro cubo, prima di stabilizzarsi intorno nel 2006 tra 50 e 60.

Dal 2013, i livelli di PM2,5 sono costantemente diminuiti, e nel 2021, l’esposizione media annuale era di 33,3 microgrammi per metro cubo. Questo è sotto lo standard della qualità dell’aria della nazione di 35, ma ancora molto più alto del livello raccomandato di 5 stabilito dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), con sede a Ginevra, in Svizzera.

Il calo di particolato

Il calo del PM2,5 è il risultato degli sforzi mirati compiuti dalla Cina negli ultimi due decenni per affrontare la scarsa qualità dell’aria. Gli aggiornamenti alle centrali elettriche a carbone hanno avuto il più grande effetto finora, ha dichiarato Qiang Zhang, uno scienziato atmosferico presso l’Università Tsinghua di Pechino.

Dal 2004, il governo cinese ha fornito sussidi per trasformare le ciminiere in centrali elettriche dotati di filtri e altre attrezzature per rimuovere l’anidride solforosa – una molecola che reagisce con altri composti nell’atmosfera per formare PM2.5 particelle dalle emissioni di anidride carbonica.

Le conseguenze dell’inquinamento sulla salute

Nel 2013, la Cina ha rilasciato il suo piano d’azione per la prevenzione e il controllo dell’inquinamento atmosferico, che ha ulteriormente inasprito gli standard per le emissioni industriali, e ha chiuso I piccoli generatori di energia e operatori industriali inefficienti. Un’analisi di Zhang e dei suoi colleghi ha dimostrato che queste misure hanno rappresentato l’81% delle riduzioni alle emissioni di PM2,5 tra il 2013 e il 20172.

Ulteriori riduzioni potrebbero portare a un minor numero di giornate di forte inquinamento – guidate dalle emissioni industriali e dal freddo che impedisce la dispersione – quando la concentrazione giornaliera di PM2,5 può superare i 200 microgrammi per metro cubo. L’anno scorso, il governo cinese ha fissato un obiettivo per eliminare l’inquinamento pesante entro il 2025. Ma c’è ancora molta strada da fare. Nel 2021, l’OMS ha abbassato il limite di esposizione annuale raccomandato per il PM2,5 da 10 a 5 microgrammi per metro cubo, un livello che la maggior parte dei paesi, tra cui Regno Unito, Germania, Stati Uniti e Canada.

La transizione energetica

Zhang ha affermato che i miglioramenti della qualità dell’aria apportati dalla tecnologia, come i filtri fumogeni, finiranno per esaurire le emissioni industriali. “L’energia e le politiche climatiche avrebbero sicuramente un ruolo più importante in futuro”, ha dichiarato. Questi includono gli sforzi per fornire più famiglie con gas naturale o sistemi di riscaldamento elettrico in alcune parti della Cina rurale che ancora si basano sul carbone e stufe a legna per riscaldare le loro case.

Secondo Zhang, le reti elettriche nelle zone rurali sono in fase di adeguamento per accogliere l’aumento della capacità richiesta per il riscaldamento domestico e il settore delle energie rinnovabili è in espansione. Ma “c’è ancora molta strada da fare“, prima che l’energia a carbone venga sostituita. L’obiettivo della Cina di diventare neutrale al carbonio entro il 2060 contribuirà a raggiungere tale transizione, e manterrà il livello di inquinamento atmosferico in calo. “In futuro sarà sempre più pulito se anche la fonte di energia elettrica diventerà più pulita”, ha concluso Zhang.