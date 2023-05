La Cina lancia il cargo Tianzhou 6 verso la stazione spaziale Tiangong

MeteoWeb

La Cina ha appena inviato nuovi rifornimenti alla sua stazione spaziale Tiangong, che ha finito di assemblare in orbita terrestre bassa alla fine dello scorso anno. Un razzo Long March 7 sormontato dal cargo Tianzhou 6 è decollato dal Wenchang Satellite Launch Center sull’isola di Hainan ieri alle 14:22 ora italiana. Il lancio “ha inviato con successo il veicolo spaziale nell’orbita predeterminata“, ha reso noto la China Academy of Launch Vehicle Technology.

Tianzhou 6 trasporta vestiti, acqua potabile e cibo per l’attuale equipaggio, i 3 astronauti della missione Shenzhou-15, così come per i futuri astronauti di Shenzhou-16, secondo quanto ha riportato l’emittente statale cinese CCTV. La missione Shenzhou-15 è stata lanciata lo scorso novembre e dovrebbe rientrare sulla Terra questo mese. I 3 astronauti della missione Shenzhou-16 prenderanno il posto dei loro predecessori su Tiangong.

A bordo di Tianzhou 6 anche 1,7 tonnellate di propellente, di cui 700 kg saranno trasferiti su Tiangong. L’infusione di carburante consentirà all’avamposto di continuare a mantenere la sua orbita, ha riferito la CCTV.

Tianzhou 6 segna la prima missione per una versione nuova e migliorata del cargo robotico cinese. Ad esempio, i segmenti di carico pressurizzato di Tianzhou 6 possono ospitare circa 500 kg di payload rispetto alle precedenti versioni del veicolo spaziale. Questa capacità aggiuntiva consente alla Cina di lanciare missioni di rifornimento verso Tiangong in media ogni 8 mesi, rispetto ai 6 mesi dei precedenti veicoli.