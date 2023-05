Città del Messico: chiuso l’aeroporto internazionale Juarez per cenere vulcanica

MeteoWeb

L’aeroporto internazionale Benito Juárez, a Città del Messico, ha dovuto chiudere per alcune ore le operazioni a causa della presenza di cenere proveniente dal vulcano Popocatépetl. Il Popocatépetl, situato nel Messico centrale, è uno dei vulcani attivi più pericolosi dell’America Latina. Ha ripreso la sua attività eruttiva nel 1994 e le autorità da allora mantengono un monitoraggio costante per il rischio che possa avvenire una grande eruzione. All’inizio di maggio, il governo messicano ha esortato la popolazione a non avvicinarsi al vulcano perché sono state rilevate 143 esalazioni accompagnate da vapore acqueo, gas vulcanici e cenere.