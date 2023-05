La città più popolosa del Sud America vista dallo Spazio | FOTO

MeteoWeb

Questa immagine radar ottenuta dalla missione Copernicus Sentinel-1 mostra la città di San Paolo e parte dell’omonimo Stato nel Sud/Est del Brasile. Mentre solitamente le immagini radar standard sono in bianco e nero, questa immagine composita combina tre acquisizioni radar separate, a ognuna delle quali è stato assegnato un colore specifico, in modo che i colori risultanti mostrino i cambiamenti del terreno e dell’acqua occorsi tra le acquisizioni. Le aree in grigio rappresentano un piccolo o nessun cambiamento.

Alla prima immagine, acquisita il primo dicembre 2022, è stato assegnato il canale del blu; alla seconda, del 6 gennaio 2023, il verde; alla terza, dell’11 febbraio 2023, il rosso. I dati radar vengono interpretati studiando l’intensità del segnale radar retrodiffuso. Le superfici d’acqua riflettono il segnale radar lontano dal satellite, elemento che fa apparire scuri i corpi idrici, come il bacino di Billings, visibile vicino alla periferia meridionale della città. In alcuni corpi d’acqua, come il bacino idrico di Represa do Jaguari nella parte superiore dell’immagine, le rive hanno contorni colorati diversi, dovuti al cambiamento del livello dell’acqua. Le aree urbane appaiono bianche poiché le città riflettono molto bene il segnale radar. Le aree più luminose nell’immagine rappresentano le zone più densamente edificate.

San Paolo, la capitale dello Stato di San Paolo, è visibile come la grande area chiara al centro e a sinistra nell’immagine. Questa enorme metropoli irregolare ha una superficie di quasi 1500 km quadrati e una popolazione di oltre 10 milioni di persone, facendone la città più popolosa del Sud America. San Paolo sorge su un altopiano che si estende dietro il sistema montuoso della Serra do Mar, che si vede correre lungo la costa atlantica. Il porto di San Paolo, Santos, si trova a 50 km a sud-est della città sull’isola di São Vicente, separata dalla terraferma da un canale di marea. Le navi in entrata o in uscita dal porto di Santos appaiono come colorati punti luminosi al largo della costa. I loro colori dipendono dalla data di acquisizione delle immagini. I cambiamenti nell’acqua, causati dalle correnti superficiali e dalle onde, sono visibili come tonalità diverse nell’Oceano Atlantico.