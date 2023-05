Clima, le anomalie di aprile: su gran parte d’Europa è stato un mese freddo e ultra piovoso | DATI

MeteoWeb

Copernicus Climate Change Service (C3S), implementato dal Centro Europeo per le previsioni metereologiche a medio termine per conto della Commissione europea con il finanziamento dell’UE, pubblica regolarmente bollettini climatici mensili che segnalano i cambiamenti osservati nella temperatura superficiale dell’aria globale, nelle variabili idrogeologiche e nella copertura del ghiaccio marino. I risultati riportati sono basati su analisi generate da computer utilizzando miliardi di misurazioni da satelliti, navi, aerei e stazioni meteorologiche nel mondo. Ecco il bollettino su temperature dell’aria superficiale, condizioni idrologiche e ghiaccio marino per il mese di aprile 2023.

Temperature dell’aria superficiale ad Aprile 2023

In sintesi, il mese ha eguagliato il quarto aprile più caldo a livello globale. Le temperature sono state superiori alla media nell’Europa sudoccidentale, con Spagna e Portogallo che hanno registrato le loro temperature più alte di sempre per aprile. Temperature più fredde della media sono state registrate in una fascia che si estende dal Regno Unito all’Europa sudorientale. È stato molto più caldo della media su parti dell’Africa, nell’Asia centrale che circonda il Mar Caspio, nel Sud-Est asiatico e in Giappone e in tutto il Nord America settentrionale. Al contrario, è stato più freddo della media su Alaska, Mongolia, Penisola Arabica, India e Australia.

Nell’aprile 2023, c’è stato un netto contrasto nelle temperature dell’aria in tutta Europa, evidenzia il bollettino. Nell’Europa sudoccidentale, le temperature sono state ben al di sopra del periodo di riferimento 1991-2020, con Spagna e Portogallo che hanno registrato le loro temperature più alte per aprile; questo caldo estremo si è esteso anche al Marocco, che ha avuto la sua temperatura più alta per aprile. Il 27 aprile a Córdoba, in Spagna, è stata osservata una temperatura di +38,8°C. Temperature superiori alla media sono state registrate anche nelle parti settentrionali dei Paesi nordici e nella Russia occidentale. Al contrario, il mese è stato più freddo del normale in una fascia dal Regno Unito all’Europa sudorientale. Ciò ha incluso l’Italia, dove la Pasqua è stata insolitamente fredda, la Romania e Turchia.

Altrove, è stato più caldo della media nell’Africa nordoccidentale, centrale e meridionale, nell’Asia centrale che circonda il Mar Caspio e nel Sud-Est asiatico e in Giappone. Anche il Canada settentrionale, gli Stati Uniti nordorientali, l’Argentina, il Cile e la maggior parte dell’Antartide sono stati più caldi della media. Al contrario, è stato molto più freddo della media in Alaska, dove Nome ha registrato la temperatura più bassa di aprile. Anche la Mongolia è stata più fredda della media dopo un inverno molto freddo. Anche il Canada centrale, la Penisola Arabica, l’India, il sud-est del Sud America e la maggior parte dell’Australia, in particolare le aree occidentali, sono stati al di sotto della media.

Temperature dell’aria superiori alla media si sono verificate sulla maggior parte della superficie oceanica. Le condizioni più calde della media più notevoli sono state riscontrate nel Mare di Weddell, nel Pacifico settentrionale e nella corrente di Humboldt nel Pacifico orientale equatoriale, quando sono giunti al termine i quasi tre anni di temperature al di sotto della media de La Niña. L’aumento delle temperature nella regione è un segnale precoce di una potenziale transizione alle condizioni di El Niño. Le temperature sono state notevolmente al di sotto della media a sud-ovest del Cile meridionale, a ovest del Nord America, sul nord-ovest del Nord Atlantico al largo del Nord America e al largo dell’Australia orientale. Anche altre regioni marine più piccole hanno avuto temperature dell’aria inferiori alla media.

A livello globale, aprile 2023 è stato:

di 0,32°C più caldo rispetto alla media 1991-2020 di aprile

più caldo rispetto alla media 1991-2020 di aprile a pari merito con il quarto aprile più caldo in questo record di dati

in questo record di dati di circa 0,2°C più freddo rispetto ad aprile 2016, l’aprile più caldo mai registrato

simile per temperatura (entro 0,02°C) ai mesi di aprile del 2017 e del 2018.

La temperatura media europea per aprile 2023 è stata di 0,23°C superiore alla media 1991-2020. Il mese è stato di circa 1,7°C più freddo in Europa rispetto ad aprile 2018, l’aprile più caldo mai registrato.

Samantha Burgess, Vicedirettore del Servizio per il Cambiamento Climatico di Copernicus (Copernicus Climate Change Service – C3S), ha affermato: “durante il mese di aprile sono state registrate temperature eccezionalmente elevate in Spagna e Portogallo, accompagnate da condizioni di siccità estreme. Oltre all’ondata di calore nell’Europa meridionale, sono state registrate temperature superiori alla media nel Pacifico orientale equatoriale, un segnale prematuro indice di una potenziale transizione verso le condizioni di El Niño, da cui spesso derivano temperature globali più calde”.

Gli ultimi 12 mesi da maggio 2022 ad aprile 2023

Le temperature medie negli ultimi 12 mesi sono state:

al di sopra della media 1991-2020 sulla maggior parte delle aree terrestri e su gran parte della superficie oceanica

ben al di sopra della media, in particolare su Nord America orientale, Groenlandia, Europa occidentale e Africa nordoccidentale, Siberia nordoccidentale, Asia centrale e parti dell’Antartide orientale

al di sopra della media sui mari intorno all’Antartide e nel settore europeo dell’Artico, e su gran parte del Pacifico settentrionale, parte del Pacifico meridionale, il Nord Atlantico occidentale e l’Atlantico meridionale e l’Oceano Indiano più meridionali

sopra la media in quasi tutta l’Europa

sotto la media nel Pacifico equatoriale orientale, dove l’evento La Niña che ha raggiunto il picco alla fine del 2020 si è intensificato nel 2021 ed è continuato per tutto il 2022 fino all’inizio del 2023

al di sotto della media in molte altre aree oceaniche, tra cui gran parte del Pacifico meridionale e dell’Oceano Indiano occidentale

al di sotto della media su alcune aree terrestri, tra cui il Canada centrale e occidentale, parti degli Stati Uniti occidentali, il Sud America orientale, la maggior parte dell’Australia e parti dell’Africa e dell’Antartide.

A livello globale, l’ultimo periodo di 12 mesi è stato di 0,32°C più caldo rispetto alla media 1991-2020. Questa anomalia media di dodici mesi è ben al di sotto della media di 0,46°C per i periodi di dodici mesi terminati a settembre 2016 e maggio e giugno 2020, i tre periodi più caldi in questo record di dati. L’anno più caldo è il 2016, con una temperatura di 0,44°C sopra la media 1991-2020. Il 2020 è stato alla pari con il 2016, essendo più fresco di meno di 0,01°C. Il terzo e il quarto anno più caldio sono il 2019 e il 2017, con temperature rispettivamente di 0,40°C e 0,34°C sopra la media. Il 2022 è stato il quinto più caldo mai registrato con 0,30°C sopra la media, ma è stato solo marginalmente più caldo degli anni 2015, 2018 e 2021.

In Europa, la media di questo ultimo periodo di dodici mesi è di 1,05°C sopra la media 1991-2020. Il 2020 è l’anno più caldo mai registrato in Europa con un netto margine, con una temperatura di 1,19°C superiore alla media 1991-2020.

Le condizioni idrologiche di Aprile 2023

Nell’aprile 2023, è stato più piovoso della media in una vasta regione da ovest a est da Irlanda, Regno Unito e Francia, attraverso l’Europa centrale fino all’Italia, ai Balcani e al Mar Nero. Condizioni eccezionalmente secche si sono verificate nella Penisola Iberica, a sud delle Alpi, e nelle regioni della Francia mediterranea. Altre regioni più secche della media includono la Scandinavia nordoccidentale, i Paesi baltici e gran parte della Russia occidentale.

Al di fuori dell’Europa, nell’aprile 2023, è stato più secco della media su gran parte degli Stati Uniti, in un’ampia regione della Russia occidentale, a est fino al Mar Caspio e nel Sud-Est asiatico extratropicale. Altre regioni più secche della media includono il Corno d’Africa, la maggior parte dell’Africa meridionale, l’Argentina e parti del Brasile. Condizioni più piovose della media sono state riscontrate nelle regioni sudorientali degli Stati Uniti, nell’Asia orientale, nell’Australia nordoccidentale e nella Tanzania.

Europa – aprile 2023

Il mese di aprile 2023 ha visto condizioni più piovose della media, rispecchiando in gran parte l’andamento della temperatura al di sotto della media, in una vasta regione che si estende da ovest a est dal sud dell’Islanda, Irlanda, Regno Unito e Francia, attraverso l’Europa centrale fino all’Italia, i Balcani e il Mar Nero; le forti precipitazioni hanno provocato alluvioni lampo nell’Italia meridionale e inondazioni in Ucraina, dove alcuni fiumi hanno rotto gli argini. In netto contrasto, ci sono le condizioni eccezionalmente secche sperimentate dalla Penisola Iberica, a sud dell’arco alpino e dalle regioni della Francia mediterranea. Altre regioni con precipitazioni, umidità del suolo e umidità relativa inferiori alla media includono la Scandinavia nordoccidentale, i Paesi baltici e gran parte della Russia occidentale. In queste regioni dell’Europa orientale, il segnale delle precipitazioni superiori alla media del mese scorso è comunque ancora visibile nell’umidità del suolo come una fascia umida che si estende dalla Scandinavia meridionale verso nord-est fino alla Russia interna.

Condizioni eccezionali nella Penisola Iberica

Nell’aprile 2023, l’Europa sudoccidentale, e in particolare la Penisola Iberica, ha visto temperature eccezionali associate al trasporto di aria molto calda e secca dall’Africa, insieme a un forte soleggiamento. La temperatura media mensile, che ha raggiunto uniformemente 4°C sopra la media, è stata, per gran parte della Spagna, del Portogallo meridionale, così come per un’ampia regione del Nord Africa, più alta che in qualsiasi aprile precedente nel record di temperatura ERA5 dal 1950 in poi.

L’effetto combinato delle alte temperature e della persistente mancanza di precipitazioni osservato dall’inizio dell’anno e per gran parte del 2022 ha gravemente colpito i suoli. I livelli mensili di umidità del suolo, inferiori alla media per l’intera Penisola Iberica, la Francia mediterranea e le regioni dell’Italia settentrionale, hanno raggiunto valori estremi per aprile per la maggior parte della Spagna e del Portogallo, i più bassi per aprile nel set di dati.

Record locali di temperatura sono stati battuti nel Portogallo continentale e nel sud della Spagna; secondo AEMET, i +38,8°C misurati a Cordoba il 27 aprile, sono stati anche la temperatura più alta misurata ad aprile nella Spagna continentale, più di 4°C in più rispetto al precedente massimo di +34°C osservato nell’aprile 2017. Le condizioni osservate nella Francia mediterranea ad aprile sono più tipiche della fine di giugno, secondo Météo France.

L’Osservatorio europeo della siccità per la seconda decade del mese ha classificato le condizioni nella categoria “warning” in base all’impatto del deficit di precipitazioni sull’umidità del suolo per la maggior parte della Penisola Iberica, della Francia meridionale, dell’arco alpino e regioni d’Italia, e nella categoria “alert”, per evidenziare il fatto che anche la vegetazione è stata colpita, nel sud della Spagna e in Portogallo.

Tali condizioni di siccità pronunciate e persistenti possono favorire l’attività degli incendi; come riportato dall’European Forest Fire Information System, 54.000 ettari sono già bruciati dall’inizio dell’anno in Spagna, mentre solo circa 17.000 erano bruciati nello stesso periodo nel 2022.

Europa – ultimi 12 mesi

Nei dodici mesi fino ad aprile 2023, tutti gli indicatori idrologici mostrano condizioni più secche della media su gran parte dell’Europa occidentale, nordorientale e meridionale. L’effetto combinato di scarse precipitazioni e alte temperature, comprese le ondate di caldo primaverili e l’estate più calda mai registrata, ha portato a siccità diffuse e di lunga durata, che hanno colpito molte regioni e settori sociali e hanno anche favorito gli incendi, soprattutto nell’Europa sudoccidentale. Condizioni più piovose della media in alcune parti dell’Europa occidentale durante l’autunno hanno influenzato solo marginalmente il segnale medio su 12 mesi. Le regioni più piovose della media includevano l’Islanda, gran parte della Scandinavia, parti dei Balcani meridionali, la Germania centrale, la Polonia, l’Ucraina e la Russia sudoccidentale. Alcuni segnali visibili in queste medie di dodici mesi derivano da eventi precipitativi eccezionali piuttosto che da condizioni uniformemente distribuite nel periodo.

Globo – aprile 2023

Nell’aprile 2023, è stato più secco della media su gran parte degli Stati Uniti, in un’ampia regione della Russia occidentale, a est del Mar Caspio e nel Sud-Est asiatico extratropicale, in quest’ultimo caso in combinazione con condizioni di ondate di caldo. Altre regioni più secche della media includono il Corno d’Africa, la maggior parte dell’Africa meridionale, l’Argentina e parti del Brasile.

Al contrario, è stato complessivamente più piovoso della media nel sud-est degli Stati Uniti, con piogge torrenziali che hanno provocato inondazioni improvvise e danni associati in Florida. Nonostante le precipitazioni medie, l’umidità del suolo è stata superiore alla media nella parte occidentale, portando ancora il segnale degli eventi piovosi di marzo. Condizioni più piovose della media hanno prevalso anche sulle regioni dell’Asia orientale, a nord dell’anomalia calda, nell’Australia nordoccidentale, colpita dal ciclone Ilsa. Nell’Africa meridionale, anche il Madagascar è stato più piovoso della media, così come la Tanzania, che ha subito inondazioni a causa delle forti precipitazioni della stagione delle piogge.

Globo – ultimi 12 mesi

Durante i 12 mesi fino ad aprile 2023, le condizioni sono state più secche della media in gran parte dell’Asia, inclusi Caucaso e Medio Oriente, Asia centrale, Siberia occidentale e Cina orientale. La Cina ha registrato una grave carenza di precipitazioni estive, in particolare lungo il fiume Yangtze, mentre il Corno d’Africa ha registrato una consistente e persistente siccità.

Condizioni più piovose della media hanno dominato il Pakistan, colpito da forti precipitazioni monsoniche in estate, così come le regioni dell’Estremo Oriente, tra cui la Cina nordorientale, parti del Giappone e la penisola coreana.

Condizioni più secche della media sono state registrate su parti degli Stati Uniti centrali, del Canada occidentale e del Messico nordorientale, che hanno registrato siccità da moderata a grave durante tutto l’anno. Le condizioni di siccità negli Stati Uniti hanno contribuito alla diffusione e all’intensificazione degli incendi, soprattutto in estate.

Nell’emisfero meridionale extratropicale, le condizioni più secche della media sono state particolarmente pronunciate in Sud America. È stato più piovoso della media nell’Africa meridionale orientale e in gran parte dell’Australia orientale e settentrionale. Per l’Australia, durante tutto l’anno si sono verificati episodi di inondazione legati a forti precipitazioni. Le condizioni oceaniche di La Niña potrebbero aver contribuito all’aumento delle precipitazioni nelle regioni orientali e sudorientali del Paese.

Copertura di ghiaccio marino per aprile 2023

Artico

L’estensione media mensile del ghiaccio marino artico nell’aprile 2023 ha raggiunto 14,0 milioni di km², 0,4 milioni di km² (o 3%) al di sotto della media 1991-2020 di aprile. Questo era vicino al valore registrato un anno prima, nell’aprile 2022, e ha segnato il decimo anno consecutivo con un’anomalia negativa in questo periodo dell’anno. L’estensione di aprile 2023 si colloca al 10° posto più basso di aprile nel record satellitare, che inizia nel 1979, ed è praticamente alla pari con aprile 2004, 2007 e 2015. L’estensione più bassa di aprile si è verificata nel 2019, al 6% al di sotto della media.

La distribuzione spaziale delle anomalie della concentrazione del ghiaccio marino nell’Artico nell’aprile 2023 è rimasta relativamente simile a quella osservata a marzo, sebbene l’entità delle anomalie (negative e positive) fosse generalmente inferiore. Concentrazioni inferiori alla media hanno prevalso nella maggior parte dei mari marginali dell’Oceano Artico, tra cui il Mare di Barents, il Mare di Okhotsk e il Mare di Labrador. Il Mare di Bering ha visto anomalie miste, negative al sud, positive al nord. Il Mare di Groenlandia ha continuato a distinguersi con concentrazioni superiori alla media. Le concentrazioni di ghiaccio marino sono state vicine alla media lungo la costa orientale delle Svalbard dopo essere state costantemente al di sotto della media dal giugno 2022.

Antartide

Come nei mesi precedenti, l’estensione del ghiaccio marino antartico è rimasta ben al di sotto della media nell’aprile 2023, raggiungendo una media di 5,9 milioni di km², 1,4 milioni di km² (19%) al di sotto della media 1991-2020 di aprile. Questa è stata la terza estensione più bassa per aprile all’interno del set di dati satellitari di 45 anni, dopo le estensioni minime record o quasi record di gennaio, febbraio e marzo. È interessante notare che l’estensione più bassa per aprile si è verificata proprio all’inizio della registrazione dei dati satellitari, nel 1980. La seconda estensione più bassa per aprile si è verificata più di recente, nel 2017, ed è stata seguita da altre grandi anomalie negative nel 2018, 2019, e 2022.

Le anomalie della concentrazione del ghiaccio marino nell’aprile 2023 sono state dominate da concentrazioni inferiori alla media nella maggior parte dei settori oceanici, compresi i mari di Weddell e Bellingshausen (su entrambi i lati della penisola antartica) e la maggior parte delle aree lungo la costa dell’Antartide orientale. Le principali eccezioni sono state il Mare di Amundsen e la parte adiacente del Mare di Ross, dove hanno prevalso concentrazioni superiori alla media. Le concentrazioni inferiori alla media nel mare di Weddell sono state associate a temperature dell’aria superficiale ben superiori alla media in questo settore oceanico.

Il contrasto nelle anomalie di concentrazione tra i settori del mare di Bellingshausen e Amundsen-Ross è un modello ricorrente ed era già evidente da agosto a novembre 2022. È tipicamente associato a una forte attività ciclonica nel mare di Amundsen, che porta a venti che soffiano prevalentemente da nord sopra il mare di Bellingshausen (spingendo il limite dei ghiacci più a sud) e soffiando prevalentemente da sud sul mare di Amundsen (spingendo il limite dei ghiacci più a nord).