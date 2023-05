Clima: attivisti di Ultima Generazione si calano da un ponte e bloccano la Tangenziale a Roma

MeteoWeb

Oggi poco prima delle 9, quattro attivisti di Ultima generazione hanno bloccato la Tangenziale all’altezza del Ponte delle valli, in direzione San Giovanni, a Roma, mentre altri quattro, con corde da scalatore, si appendevano al ponte. I quattro manifestanti sulla strada sono stati fermati e condotti in commissariato, mentre il traffico sta tornando regolare, mentre sono ancora in corso le operazioni della polizia per far scendere le quattro persone appese al ponte.