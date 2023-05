Clima: nuovo blitz di Ultima Generazione, bloccato traffico verso l’aeroporto di Fiumicino

MeteoWeb

Questa mattina una decina di persone aderenti alla campagna “Non paghiamo il fossile”, promossa da Ultima Generazione, hanno bloccato l’autostrada A90 in direzione Fiumicino aeroporto per chiedere al Governo di interrompere i sussidi pubblici ai combustibili fossili, a partire dal comparto aereo, e affrontare il collasso climatico. Due coppie di persone si sono legate tra loro con U lock al collo e ai piedi.

Per tutta la durata dell’azione hanno dialogato con gli automobilisti presenti, discutendo della gravità della situazione climatica corrente e dell’inaccettabilità dell’inazione della politica per contenerne i danni fino a quando sono intervenute le Forze dell’ordine, che hanno portato via i presenti.