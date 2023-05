Clima, Epstein: i limiti del rapporto di sintesi dell’IPCC

MeteoWeb

Alex Epstein, autore e commentatore che sostiene l’espansione del combustibile fossile ha scritto un articolo dove respinge il diffuso consenso scientifico sul cambiamento climatico, secondo cui il cambiamento climatico è pericoloso, è in corso ed è causato dall’uomo, anche se si oppone all’etichetta di negazionista del clima.

Secondo Epstein, il Rapporto dell’IPCC, il Gruppo intergovernativo delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici dovrebbe sintetizzare accuratamente le informazioni più accurate riguardo l’impatto sul clima degli esseri umani, per orientare la politica. Invece, distorce gravemente la scienza per far facilitare un programma politico corrotto. Il rapporto che è stato recentemente pubblicato, con grande clamore, come “Rapporto di sintesi” (SR) – è da considerare il culmine del suo lungo sesto “Ciclo di valutazione” di relazioni su vari aspetti di come gli esseri umani stiano incidendo sul riscaldamento globale, e che tipo di implicazioni ci siano sulla politica.

Il rapporto di sintesi dell’IPCC

Il rapporto di sintesi dovrebbe sintetizzare accuratamente le migliori informazioni delle attività umane sul clima, comprese le minacce di eventi pericolosi, come tempeste, inondazioni, ecc. per incentivare le pratiche ambientali dagli enti politici. Il mondo ha preso molto sul serio quanto riferito dal Rapporto in quanto fonte di informazioni prestigiosa. Ad esempio, il capo delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha dichiarato che non possiamo avere un “futuro vivibile” se non intraprendiamo “azioni urgenti per il clima“. Tra queste pratiche di mitigazione del clima, vi è l’eliminazione rapida dei combustibili fossili.

Anche coloro che rimangono scettici alle drastiche richieste del Rapporto IPCC, che vengono veicolate attraverso mezzi che danno spesso enorme potere e denaro ai politici favoriti, possono sentirsi a disagio a mettere in discussione un Rapporto “scientifico”.

La reale situazione climatica

Con l’aumento dei gas serra dobbiamo considerare sia gli aspetti negativi (ad esempio, più ondate di calore) sia quelli positivi (ad esempio, meno morti per freddo). E dobbiamo essere precisi, non equiparare un certo impatto climatico a un impatto enorme.

Inoltre, qualsiasi sintesi climatica valida deve tenere conto della padronanza del clima, perché gli stessi combustibili fossili che influenzano il clima possono anche neutralizzare gli aspetti negativi, ad esempio, attraverso il condizionamento dell’aria alimentato da fossili per alleviare il calore e l’irrigazione per alleviare la siccità. Non c’è bisogno di essere uno scienziato per sapere che un rapporto di sintesi sul clima corretto dovrebbe tenere conto sia dell’impatto sul clima reale dell’uomo, sia della nostra effettiva capacità di intervento per mitigare il clima. E Epstein ritiene che se si legge bene la sintesi IPCC è ovvio che fallisce in entrambi gli aspetti.

Gli aspetti positivi dell’uso dei combustibili fossili non considerati

Invece di un resoconto uniforme e preciso dei nostri impatti climatici – secondo Epstein – il rapporto di sintesi dell’IPCC ci dà una visione sfacciatamente prevenuta di un impatto negativo esagerato dell’uomo sul clima, senza menzionare gli aspetti positivi come l’agricoltura globale grazie alla fertilizzazione o alla diminuzione delle morti legate al freddo.

Per Epstein il rapporto di sintesi sul clima dell’IPCC, piuttosto che tenere conto della nostra capacità di padroneggiare il clima, ignora la nostra effettiva capacità di neutralizzare le conseguenze dell’attività industriale, nonostante il fatto che abbiamo ridotto le morti per disastri climatici del 98% nel secolo scorso.