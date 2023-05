Clima: genetica e tecnologia salvano i raccolti di grano

MeteoWeb

Genetica e tecnologia salva raccolti per contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici, ridurre l’impatto ambientale ed aumentare la produzione di grano Made in Italy. Appuntamento presso l’azienda agricola “La Pioppa” a Poggio Renatico (Fe) mercoledì 31 maggio a partire dalle 10 con “Le Giornate in Campo 2023” organizzate da Consorzi Agrari d’Italia, in collaborazione con SIS – Società Italiana Sementi e Ibf/Agronica.

Coldiretti e CAI diffonderanno nell’occasione le prime stime di produzione di grano duro e tenero in Italia con un focus sugli effetti dell’alluvione in Emilia Romagna sulla produzione. Sarà possibile visitare i campi sperimentali dove verranno illustrate le caratteristiche agronomiche relative alle singole varietà esposte e presentati agli agricoltori i risultati dell’attività di ricerca e sviluppo svolta nel corso dell’anno: dallo studio del terreno alla scelta del seme, dalle strategie di difesa alla concimazione, dall’agricoltura di precisione e irrigazione alla raccolta.