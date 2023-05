Clima, manifestazione di Extinction Rebellion in Olanda: più di 1.500 fermati | FOTO

MeteoWeb

La Polizia olandese ha annunciato in serata di aver effettuato più di 1.500 fermi durante una manifestazione del movimento ambientalista Extinction Rebellion all’Aia, nei Paesi Bassi, per protestare contro i sussidi ai combustibili fossili. “Un totale di 1.579 persone sono state fermate, 40 delle quali saranno perseguite” penalmente per atti di vandalismo e oltraggio, ha aggiunto la Polizia in una nota, che ha usato cannoni ad acqua per disperdere gli attivisti che stavano bloccando una strada principale della città.

Tra i manifestanti c’erano diverse celebrità olandesi, tra cui Carice van Houten, nota per il suo ruolo di Melisandre nella serie televisiva di successo “Game of Thrones”. L’agenzia di stampa olandese ANP ha riferito che l’attrice è stata arrestata ma poi le è stato permesso di tornare a casa. Non ha specificato se fosse tra coloro che saranno perseguiti. La protesta è la settima organizzata da Extinction Rebellion in questa zona dell’Aia, ma è anche quella che ha visto il maggior numero di persone arrestate finora, secondo l’ANP.