Clima, Pichetto: “Piano di adattamento e Piano energia entro l’estate”

“Entro l’estate sarà definito il Piano di adattamento climatico e viene definito anche il Piano energetico che è abbastanza appaiato perché se non risolviamo la questione energetica non risolviamo la questione climatica“: è quanto ha affermato il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, ospite di Agorà su Rai3. Sull’indipendenza energetica siamo abbastanza tranquilli perché abbiamo una riserva oltre il 70% e una diversificazione buona, ha precisato il Ministro. “Dobbiamo andare avanti decisi a creare le condizioni di sicurezza, e la sicurezza si ottiene coi rigassificatori perché vuol dire che posso comprare da ogni parti del mondo,” ha aggiunto.

Per quanto riguarda il dissesto idrogeologico e la fragilità del territorio “siamo pronti a intervenire, ma dobbiamo fare tante opere, ed è su questo che dobbiamo vincere molte resistenze“, in primis di natura burocratica, autorizzativa, ha evidenziato Pichetto. Ad esempio creare aree di esondazione in Pianura Padana “non vuol dire espropriare i terreni ma avere spazi dove si fanno uscire i fiumi, pagando degli indennizzi naturalmente alle proprietà, poi devono essere fatte“.