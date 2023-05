Clima, presidente Cop28: “Combustibili fossili hanno un ruolo da giocare”

MeteoWeb

“Sappiamo che i combustibili fossili continueranno a svolgere un ruolo per il prossimo futuro nell’aiutare a soddisfare il fabbisogno energetico globale”. Lo ha detto il presidente della Cop28, il sultano Ahmed al-Jaber durante la conferenza stampa di chiusura del Petersberg Climate Dialogue di Berlino, evento preparatorio per la Cop28, che si svolgerà a fine novembre a Dubai. Ahmed al-Jaber, che è anche a capo del colosso petrolifero Adnoc, ha ribadito il suo appello a triplicare la produzione di energia rinnovabile entro il 2030.

“Il nostro obiettivo dovrebbe essere quello di eliminare gradualmente le emissioni da tutti i settori, che si tratti di petrolio e gas o industrie ad alte emissioni”, ha spiegato durante la conferenza congiunta con il capo della diplomazia tedesca, Annalena Baerbock. Secondo il sultano l’obiettivo sarebbe raggiungibile “costruendo e sfruttando le tecnologie esistenti, nuove ed emergenti”, compresa la tecnologia di cattura e stoccaggio della CO2. Ma, giudicata in particolare molto costosa, questa soluzione non convince alcune ong.

Soluzioni alla crisi climatica

“Non possiamo fingere che la soluzione alla crisi climatica risieda in soluzioni tecniche inaffidabili e non testate che porteranno a nuovi rischi e nuove minacce”, ha detto in un comunicato stampa Tasneem Essop, direttore esecutivo del Climate Action Network. “Abbiamo bisogno di soluzioni climatiche reali, non di poche tecnologie speculative per affrontare la minaccia esistenziale del cambiamento climatico”, ha affermato Lavetanalagi Seru, coordinatore regionale del Pacific Islands Climate Action Network.

Queste ong hanno chiesto al presidente della Cop un impegno deciso per la progressiva eliminazione di tutti i combustibili fossili. Il sultano Ahmed al-Jaber “non deve continuare a nascondersi dietro gli stessi bloccanti (quelli che stanno bloccando i negoziati) con interessi particolari. I negoziatori devono andare oltre e formare una coalizione forte e unita” per l’uscita dai combustibili fossili, ha affermato Andreas Sieber, membro del Climate Action Network.