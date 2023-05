Clima, primavera record per le piogge in Italia, Francia e Regno Unito: mai così tante da 16 anni, la siccità è finita

MeteoWeb

La siccità è finita. L’emergenza è già un lontano ricordo grazie alle piogge senza sosta che cadono copiose da settimane su tutto il territorio interessato dalla carenza idrica nei mesi precedenti, non solo in Italia ma anche in Francia e Regno Unito. E’ quanto emerge dall’ultimo aggiornamento dei dati satellitari sul contenuto d’acqua del suolo.

Come possiamo osservare nelle immagini a corredo dell’articolo, siamo a livelli mai avuti prima negli ultimi 16 anni sia in Italia che in Francia e Regno Unito, con un boom dovuto alle precipitazioni degli ultimi due mesi. Emblematico l’andamento della linea rossa nel grafico: ecco come adesso rischiamo di passare da un’emergenza ad un’altra, con il rischio che queste piogge eccezionali – che proseguiranno anche nelle prossime settimane – determinino pesanti criticità per inondazioni, alluvioni e frane.

