Clima, verso ondate di calore sempre piu’ devastanti

La canicola dei giorni caldi sara’ sempre piu’ forte per i cittadini europei. Un nuovo studio condotto dall’Universita’ di Oxford ha rivelato un’inaspettata e preoccupante tendenza: i giorni estremamente caldi stanno aumentando in frequenza e intensita’ nell’Europa nord-occidentale. Secondo i ricercatori, questi giorni si riscaldano addirittura al doppio della velocita’ rispetto ai giorni estivi medi, lasciando trasparire un futuro in cui ondate di calore devastanti diventeranno la norma. La ricerca, pubblicata oggi nella rivista scientifica Geophysical Research Letters, ha analizzato dati climatici degli ultimi decenni e ha messo in evidenza un’allarmante discrepanza tra i modelli climatici attuali e le osservazioni sul campo.

Mentre i modelli sono in grado di prevedere con precisione il tasso di riscaldamento per i giorni medi, si sono rivelati inadeguati nel prevedere l’accelerazione del riscaldamento durante i giorni estremamente caldi. Il Dr. Matthew Patterson, ricercatore capo del dipartimento di Fisica dell’Universita’ di Oxford, ha sottolineato che questo studio evidenzia l’impatto reale del cambiamento climatico sull’Europa nord-occidentale e dimostra che l’ondata di calore record dello scorso anno nel Regno Unito non e’ stata un caso isolato.

Far fronte alle temperature più elevate

“I responsabili delle politiche devono urgentemente adattare le infrastrutture e i sistemi sanitari per far fronte agli effetti delle temperature piu’ elevate”, ha affermato il Dr. Patterson. L’analisi dei dati climatici degli ultimi 60 anni ha dimostrato che i giorni estremamente caldi nell’Europa nord-occidentale si sono riscaldati a un ritmo doppio rispetto ai giorni estivi medi. In particolare, in Inghilterra e nel Galles, la temperatura media dei giorni estivi e’ aumentata di circa 0,26 C per decennio, mentre la temperatura dei giorni piu’ caldi e’ aumentata di circa 0,58 C per decennio.

Questo rapido riscaldamento dei giorni estremamente caldi non e’ stato riscontrato nella stessa misura in altre regioni dell’emisfero settentrionale. La ragione di questo rapido riscaldamento dei giorni estremamente caldi rispetto ai giorni estivi medi non e’ ancora del tutto compresa. Secondo il Dr. Patterson, potrebbe essere dovuto al fatto che i giorni piu’ caldi nell’Europa nord-occidentale spesso sono influenzati dall’aria calda che proviene dalla Spagna. Dal momento che la Spagna si sta riscaldando piu’ velocemente dell’Europa nord-occidentale, l’aria proveniente da questa regione e’ sempre piu’ estrema rispetto all’aria circostante. Tuttavia, ulteriori ricerche sono necessarie per confermare questa ipotesi.

L’effetto dell’incremento dei giorni estremamente caldi avra’ conseguenze significative su diversi settori della societa’, tra cui le infrastrutture energetiche e di trasporto e l’agricoltura. Inoltre, aggravera’ le condizioni di malattie respiratorie e cardiovascolari, mettendo a dura prova i servizi sanitari. La nuova scoperta pone una pressione ancora maggiore sui responsabili delle politiche per adattare rapidamente le infrastrutture e i sistemi vulnerabili al calore estremo. Tuttavia, il governo del Regno Unito e’ stato criticato dal Climate Change Committee (CCC) per la sua lentezza nell’affrontare gli impatti del riscaldamento globale. Questi nuovi risultati sottolineano l’urgenza di azioni concrete per affrontare la sfida del cambiamento climatico.