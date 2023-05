CLIMAS: il progetto dell’UE di adattamento al clima

MeteoWeb

Lo scorso gennaio è stato lanciato un nuovo progetto finanziato dall’UE con l’obiettivo di accelerare la trasformazione verso la resilienza climatica, migliorando l’impegno dei cittadini attraverso uno strumento che dovrebbe democratizzare ulteriormente le assemblee dei

cittadini in 150 regioni dell’UE. Il progetto, denominato “CLIMAte change citizens engagement toolbox for dealing with Societal resilience” (CLIMAS), è un’iniziativa congiunta di 19 organizzazioni e università europee, finanziata dal programma Horizon Europe per i prossimi tre anni.

Il progetto affronta l’urgente necessità di un maggiore coinvolgimento della società civile negli sforzi di adattamento al clima e di resilienza, fornendo strumenti decisionali collaborativi che possano essere utilizzati e personalizzati da tutti i cittadini, le organizzazioni della società civile, le amministrazioni locali e altri soggetti interessati in tutta l’UE. Il pacchetto di strumenti CLIMAS includerà una serie di risorse, come piattaforme online per discussioni interattive, linee guida per la conduzione di assemblee e consultazioni efficaci sul clima e buone pratiche per la partecipazione di diverse comunità e stakeholder alla pianificazione e all’attuazione dell’adattamento climatico.

Il progetto CLIMAS

Il team del progetto CLIMAS fornirà inoltre formazione e supporto alle istituzioni locali e ad altri attori rilevanti, per garantire che il toolbox venga utilizzato efficacemente per guidare la trasformazione della resilienza climatica in ogni comunità. Aelita Skaržauskienė – Project Lead: “Il cambiamento climatico è una sfida globale urgente, ma la nostra resilienza sociale è ancora agli inizi. CLIMAS offre soluzioni innovative per aiutare i responsabili politici e le parti interessate ad affrontare efficacemente il cambiamento climatico”.

Il progetto sarà coordinato da VILNIUS TECH, una prestigiosa università situata a Vilnius, in Lituania, specializzata in ingegneria, scienze tecnologiche e architettura. VILNIUS TECH controllerà da vicino l’avanzamento del progetto e la corretta attuazione del piano di lavoro, assicurando la comunicazione tra i partner, la Commissione europea e i responsabili del progetto.

La partecipazione italiana al progetto sarà rappresentata da Deep Blue, società di ricerca e consulenza, prima PMI italiana per progetti Horizon vinti e realizzati. Il ruolo di Deep Blue mira ad aumentare la

consapevolezza delle diverse fasce di popolazione all’interno della Comunità Europea rispetto ai fattori in gioco all’interno di un processo deliberativo. Inoltre, grazie alla consolidata esperienza nell’ambito dei progetti a livello europeo, Deep Blue garantirà l’effettivo raggiungimento degli obiettivi di progetto come membro del consiglio direttivo.

Per maggiori informazioni sul progetto CLIMAS, visitare il sito www.climas-project.eu!