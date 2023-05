Cosa c’è in cielo stasera: appuntamento con la Luna e Saturno

MeteoWeb

Affascinante congiunzione in arrivo: nella notte tra il 12 e il 13 maggio la Luna e Saturno si incontreranno nella costellazione dell’Acquario. Per vedere l’avvicinamento tra il satellite all’Ultimo Quarto e il “Signore degli Anelli”, sarà sufficiente rivolgere lo sguardo in direzione Sud/Est.

Pianeti e costellazioni del cielo di maggio

Per quanto riguarda in generale l’osservabilità dei pianeti del Sistema Solare a maggio, Mercurio sarà inosservabile per gran parte del mese, in quanto in congiunzione col Sole. Venere è in ottime condizioni di visibilità: il 7 maggio vi sarà il massimo intervallo di tempo disponibile per seguire il pianeta nelle ore serali. Marte si può scorgere facilmente nel cielo occidentale un po’ più in alto rispetto a Venere. Giove è visibile nel cielo del mattino, sull’orizzonte orientale, molto basso in cielo, tra le luci dell’alba. Saturno si può ammirare al termine della notte, sull’orizzonte in direzione Sud/Est. Urano è inosservabile per tutto il mese. Nettuno si può scorgere (con l’aiuto di un telescopio) nel cielo del mattino.

In riferimento alle costellazioni, allo zenit troviamo l’Orsa Maggiore, la Stella Polare nell’Orsa Minore ci indica la direzione del Nord. Sotto l’Orsa Minore ammiriamo Cassiopea e Cefeo. Tra le due Orse troviamo il Dragone. Tra Orsa Maggiore, Leone e Bootes, scorgiamo le costellazioni dei Cani da Caccia e della Chioma di Berenice. A Nord/Est si intravedono Lira, Cigno e Aquila.A ovest è ancora possibile vedere Gemelli e Cancro. A Sud/Est sorgono in tarda serata Bilancia, Scorpione e Sagittario. La costellazione del Leone e della Vergine sono protagoniste del cielo di maggio.