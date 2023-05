Copernicus: emergenza incendi fuori controllo rilevata dal CAMS

MeteoWeb

Nel Bollettino climatico di aprile, il Copernicus Climate Change Service (C3S*) ha rilevato che le temperature nel Canada settentrionale il mese scorso erano più calde della media. Queste temperature calde, combinate con anomalie di umidità del suolo più secche rispetto alla media nel mese di aprile, hanno creato condizioni favorevoli alla scala dell’attività degli incendi nella regione e, dal 4 maggio, un certo numero di grandi incendi si sono sviluppati nella provincia di Alberta.

L’8 maggio, ci sono stati 29 incendi fuori controllo in Alberta, oltre a quattro incendi fuori controllo nella Colombia britannica, vicino al confine con l’Alberta. Di conseguenza, l’Alberta ha dichiarato lo stato di emergenza e ha chiesto a più di 29.000 persone di evacuare le loro case.

Gli incendi recenti hanno creato le più alte emissioni di carbonio dal 2019

I dati di potenza radiativa del fuoco (FRP) del CAMS Global Fire Assimilation System (GFAS) mostrano che l’intensità totale giornaliera è ben superiore ai valori medi del periodo 2003-2022 tipici per aprile e maggio, riflettendo la pironvezione riportata (convezione forte e profonda che a volte può verificarsi all’interno di un pennacchio di fuoco) ad Alberta. Alti valori giornalieri totali per FRP, che utilizza osservazioni telerilevate di energia termica radiativa, e viene utilizzato in CAMS per stimare le emissioni inquinanti legate alla combustione della vegetazione, sono evidenti anche per la Columbia Britannica e Saskatchewan, anche se il numero di incendi è più piccolo.

Secondo i dati del CAMS, le emissioni di carbonio causate dagli incendi boschivi in Alberta quest’anno ammontano a poco più di 5 megatonnellate, il che significa che le emissioni di carbonio della provincia sono già le più alte da quando si sono verificati incendi estremi nel maggio 2019, in cui oltre 880.000 ettari sono stati bruciati e il fumo risultante è stato trasportato attraverso l’Oceano Atlantico.

Significativa attività di incendi in tutta la Russia

L’Eurasia ha visto anche una significativa attività di incendi in aprile, che è proseguita fino alla prima settimana di maggio. I dati CAMS FRP mostrano incendi attivi che bruciano in una banda che si estende dalla regione russa di Chelyabinsk attraverso le regioni di Omsk e Novosibirsk a Primorye in Estremo Oriente. Anche il Kazakistan e la Mongolia sono stati colpiti da incendi nelle ultime settimane. I dati CAMS FRP mostrano che l’attività degli incendi è continuata fino alla prima settimana di maggio, con grandi incendi nel sud della Russia centrale, lungo il confine con il Kazakistan, e nella regione di Amur più a est.

Secondo l’Aerial Forest Protection Service russo, a partire dall’8 maggio i vigili del fuoco stavano combattendo 154 incendi attivi in 18 regioni russe (principalmente in Siberia), con una superficie totale bruciata di oltre 93.300 ettari. Il giorno precedente, i vigili del fuoco avevano spento 176 incendi boschivi in un’area di oltre 31.300 ettari. Il Moscow Times riferisce che gli incendi hanno provocato diverse vittime. Inoltre, gli incendi hanno distrutto più di 150 abitazioni e le regioni di Tyumen e Kurgan hanno dichiarato lo stato di emergenza.

Gli incendi in Canada

Due significativi episodi di incendi stanno interessando l’emisfero settentrionale: uno nell’Alberta, in Canada, e un secondo nella Russia centrale e orientale. Questi incendi stanno avendo un impatto sulle foreste, sugli insediamenti umani e sulla qualità dell’aria su scala più ampia. Il Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) ha monitorato queste situazioni, seguendone in particolare l’intensità attraverso il Fire Radiative Power (FRP) che può essere osservato da questi incendi e come il fumo sta influenzando la composizione dell’atmosfera.

L’attività degli incendi nel Canada occidentale è stata segnalata a partire dal 4 maggio, raggiungendo un totale di 29 incendi in Alberta all’8 maggio. Utilizzando le osservazioni satellitari, il CAMS ha monitorato un aumento significativo dell’intensità totale giornaliera e delle conseguenti emissioni di carbonio da questi Incendi, che hanno raggiunto oltre 5 megatoni quest’anno, essendo il più alto per aprile e maggio dal 2019 all’8 maggio.

Il monitoraggio del CAMS

Questi incendi hanno prodotto un grande pennacchio di fumo che negli ultimi giorni ha attraversato il Canada verso il nord-est degli Stati Uniti e si prevede che proseguirà verso l’Oceano Atlantico nei prossimi giorni. Con l’evolversi della situazione degli Incendi nella regione, CAMS continuerà a monitorare la situazione e a fornire aggiornamenti di conseguenza. Per quanto riguarda la Russia centrale e orientale, l’attività stagionale degli Incendi è iniziata ad aprile, ma è aumentata durante la prima settimana di maggio.

I dati FRP di CAMS mostrano Incendi attivi in una fascia che si estende dalla regione russa di Chelyabinsk attraverso le regioni di Omsk e Novosibirsk fino a Primorye in Estremo Oriente, interessando anche Kazakistan e Mongolia. Nonostante l’aumento del totale giornaliero di FRP in queste regioni della Russia, vale la pena notare che le emissioni totali stimate di carbonio da Incendi boschivi per aprile e maggio sono inferiori alla media del periodo al 9 maggio.

Cosa dicono le osservazioni satellitari

“La portata e l’intensità degli incendi attuali riflettono un aumento del rischio di incendio dopo alcune settimane di condizioni più secche del solito. Gli incendi non sono particolarmente insoliti nella primavera delle foreste boreali e in passato abbiamo monitorato gli incendi sia in Canada che in Eurasia in questo periodo dell’anno. Tuttavia, continuiamo a monitorare queste condizioni mentre ci avviciniamo all’estate, quando la stagione degli incendi boreali inizia a raggiungere il suo picco“, ha dichiarato Mark Parrington, scienziato senior del CAMS.

Il CAMS ha valutato la situazione utilizzando i dati del Global Fire Assimilation System (GFAS), che si basa sulle osservazioni satellitari degli Incendi attivi, per fornire informazioni sulla distribuzione, l’intensità totale giornaliera e le corrispondenti emissioni nell’atmosfera dell’attività di incendio osservata. CAMS fornisce informazioni aggiornate sulla localizzazione, l’intensità e le emissioni stimate degli incendi in tutto il mondo, compreso il monitoraggio del trasporto dei fumi e l’impatto sulla composizione dell’atmosfera. I dati del CAMS sono liberamente utilizzabili e possono costituire un aiuto fondamentale nei processi decisionali per i cittadini, le imprese e le parti interessate nei settori correlati.