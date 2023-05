Covid-19: aumento dei casi di mortalità in relazione all’obesità

MeteoWeb

Uno studio recente pubblicato sulla Nature medicine evidenzia come i soggetti con obesità siano associati ad un rischio alto di ammalarsi di un infezione severa del Covid-19 con un alto tasso di mortalità. I vaccini Covid-19 riducono il rischio di contrarre forme gravi di Covid-19; tuttavia, la loro efficacia nelle persone con l’obesità è compreso in modo incompleto. Gli autori dello studio hanno esaminato il rapporto tra indice di massa corporea (BMI), e la frequenza dei ricoveri in ospedale e della mortalità dovuta a Covid-19 tra 3,6 milioni di persone in Scozia utilizzando la prima valutazione pandemica e sorveglianza avanzata attraverso i dati della piattaforma di sorveglianza Covid-19 (EAVE II).

Gli autori dello studio hanno scoperto che gli individui vaccinati con grave obesità (BMI > 40 kg/m²) avevano il 76% più probabilità di sperimentare il ricovero in ospedale o la morte da Covid-19. Gli esperti hanno anche condotto uno studio longitudinale prospettico di una coorte di 28 individui con grave obesità che sono stati messi in confronto con 41 individui di controllo con BMI normale (IMC 18,5-24,9 kg/m2). Abbiamo scoperto che il 55% degli individui con grave obesità aveva valori non quantificabili di anticorpi neutralizzanti contro la sindrome respiratoria acuta del coronavirus (SARS-CoV-2), rispetto a 12% degli individui con IMC normale (P = 0,0003) 6 mesi dopo il loro seconda dose di vaccino.

Infezione Covid-19 e obesità

Inoltre, gli esperti hanno osservato che, per gli individui con grave obesità, hanno una capacità di neutralizzazione che è stata ripristinata da una terza dose di vaccino, ma ancora una volta si riscontra una diminuzione rapida nelle persone con grave obesità. Gli studiosi hanno dimostrato che il declino dell’immunità umorale indotta dal vaccino Covid-19 è accelerata in individui con grave obesità. Come l’obesità è associata ad una maggiore ospedalizzazione e una mortalità dovuta all’infezione.

Le persone con obesità hanno una ridotta risposta immunitaria all‘influenza convenzionale, alla rabbia e ai vaccini contro l’epatite; tuttavia, gli effetti di obesità sulle loro risposte al vaccino mRNA non è conosciuto ad oggi. Una possibile spiegazione è l’impatto della lunghezza dell’ago del dosaggio del vaccino in individui con obesità e il rischio di somministrazione sottocutanea di un vaccino intramuscolare.

L’incidenza della mortalità in seguito all’infezione Covid-19

Ad oggi, studi longitudinali per indagare il durata della protezione dopo la vaccinazione Covid-19 in individui con obesità non sono state eseguite. Gli scienziati si sono concentrati su individui con grave obesità (con più alto rischio) e hanno condotto uno studio longitudinale che ci ha permesso di dimostrare che, anche se le risposte iniziali e di picco erano simili negli individui con obesità grave e gli individui con peso normale, c’era un declino accelerato in livelli di anticorpi nel tempo che correlato con una maggiore frequenza di ospedalizzazione e una mortalità dall’infezione del Coronavirus.

L’obesità è un fattore di rischio conclamato per il Covid-19 grave. In questo studio di oltre 0,5 milioni di individui vaccinati con obesità con altri 98.000 individui vaccinati con grave obesità. Gli esperti hanno scoperto che un aumento del BMI è associato ad un aumento del rischio di ospedalizzazione e mortalità da infezioni da svolta.

I livelli di anticorpi di anti-RBD

In parallelo, gli esperti hanno trovato un’evidenza di capacità anticorpale neutralizzante ridotta 6 mesi dopo vaccinazione primaria negli individui con grave obesità. Questi cambiamenti nella cinetica degli anticorpi è associata con una dissociazione fra livelli anticorpi di anti-RBD e capacità di neutralizzazione. Una simile, riduzione della capacità neutralizzante è stato precedentemente osservato in pazienti con condizioni gravi di Covid-19. Coerente con la cinetica della risposta neutralizzante dell’anticorpo negli individui con grave obesità, gli autori dello studio hanno riscontrato un aumento di rischio della condizione di Covid-19 anche dopo la vaccinazione in individui con grave obesità.