Covid, Ema: “Resta la minaccia delle varianti, non abbassare la guardia”

Il lavoro dell’Agenzia europea del farmaco Ema “non si ferma qui. Covid-19 rimane una minaccia per la salute globale e, con il rischio di comparsa di nuove varianti” di Sars-CoV-2, “non possiamo abbassare la guardia”. A sottolinearlo è il direttore esecutivo dell’ente regolatorio Ue, Emer Cooke, in una dichiarazione in cui propone alcune riflessioni sullo scenario che si apre ora con la fine di Covid come emergenza sanitaria globale, dichiarata venerdì 5 maggio dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms). L’Ema, assicura Cooke, “rimane pienamente impegnata a sostenere la risposta dell’Ue alla minaccia Covid e a garantire che terapie e vaccini nuovi o adattati possano essere resi disponibili secondo necessità”.