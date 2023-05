Covid, leader no vax Puzzer: “Giustizia per chi ha perso il lavoro a causa dei vaccini”

MeteoWeb

“Ora che l’Oms ha dichiarato la fine della pandemia da COVID spero sia fatta giustizia per chi ha perso il lavoro a causa degli obblighi di vaccino e di green pass”. Lo dice all’Adnkronos Stefano Puzzer, leader delle proteste No vax e No Green pass al porto di Trieste. ”In questi due anni abbiamo avuto una verità assoluta, unilaterale, con tanti medici che non sono stati neanche ascoltati – aggiunge – Occorre riconoscere che il green pass era una misura non sanitaria che ha privato le persone dei propri diritti di libertà e di lavoro. Lo Stato adesso dovrebbe farsi carico di chi a causa di vaccini e green pass ha avuto conseguenze sulla salute e sul lavoro” conclude Puzzer.