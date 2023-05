Covid, Novavax ” Ok dall’EMA per l’autorizzazione del nuovo vaccino”

MeteoWeb

L’azienda Novavax annuncia che il suo vaccino anti-Covid Nuvaxovid* (NVX-CoV2373) ha ricevuto la raccomandazione dell’Agenzia europea del farmaco Ema per l’autorizzazione all’immissione in commercio completa. Un ok pieno in Ue per l’uso del prodotto come ciclo primario di immunizzazione in over 12 e come richiamo negli over 18. E’ quanto si legge in una nota diffusa dalla società americana, in cui si spiega che il Comitato per i medicinali a uso umano (Chmp) dell’ente regolatorio dell’Unione europea ha espresso parere positivo per la trasformazione dell’autorizzazione condizionata in quella standard. Nuvaxovid è un vaccino proteico, con un adiuvante che migliora e amplia la risposta immunitaria. “La Commissione europea – riferisce Novavax – esaminerà la raccomandazione del Chmp e dovrebbe prendere una decisione definitiva sull’autorizzazione all’immissione in commercio”.