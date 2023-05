D-Orbiter, un’invenzione tutta italiana per ridurre i detriti spaziali

MeteoWeb

L’inventore italiano Luca Rossettini e il suo gruppo sono entrati alla fase finale, nella categoria “Pmi”, dell’European Inventor Award 2023, la competizione organizzata dall’ufficio europeo dei brevetti, con D-Orbiter: si tratta di un dispositivo progettato dall’azienda D-Orbit il cui scopo è “pulire” l’orbita terrestre dai detriti spaziali spostando i satelliti in una parte inutilizzata dell’orbita o riportandoli sulla Terra in modo controllato, evitando il rischio collisioni, esplosioni e incidenti.

Il dispositivo di disattivazione progettato da D-Orbit è un piccolo rotore indipendente e intelligente che viene collegato a un satellite prima del suo lancio. È dotato di sistemi propri di propulsione, di carburante, di unità di controllo a distanza e di telecomunicazione. L’apparecchio rimane inattivo finché non rileva un problema di funzionamento del satellite e avvisa gli operatori sulla Terra.

D-Orbit ha anche creato una soluzione per la consegna “ultimo miglio”, chiamata Ion Satellite Carrier, che si basa sul metodo brevettato dall’inventore per il rilascio in sicurezza dei satelliti. Ion è un veicolo spaziale multiuso che può trasportare satelliti in orbita e rilasciarli individualmente esattamente dove devono essere per iniziare la loro missione in condizioni operative ottimali e svolgere diversi altri servizi avanzati, come testare payload di terze parti in orbita, durante la stessa missione.