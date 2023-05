Declino degli insetti a livello mondiale, ecco quali sono i principali motivi

MeteoWeb

Intensificazione dell’uso del suolo, aumento delle pratiche agricole e dello sviluppo edilizio, cambiamento climatico e diffusione di specie animali invasive. Questi i principali motivi alla base del declino degli insetti, che si sta verificando a livello mondiale, secondo uno studio descritto sulla rivista Biology Letters e condotto dagli scienziati dell’Universita’ Johannes Gutenberg di Mainz, dell’Istituto federale svizzero per la ricerca forestale, della neve e del paesaggio (WSL) e della Technischen Universitat di Darmstadt.

Il gruppo di ricerca, guidato da Florian Menzel, Martin Gossner e Nadja Simons, ha raccolto informazioni sul declino degli insetti, coinvolgendo colleghi affiliati a istituti ed enti di ricerca internazionali per stimolare nuovi dibattiti sull’argomento. “Alla luce dei risultati a nostra disposizione – sostiene Menzel – abbiamo dedotto che l’uso piu’ esteso del suolo, i cambiamenti climatici e l’avvento di specie invasive rappresentano le principali cause del declino degli insetti. Mentre molte specie endemiche di insetti diminuiscono o si estinguono, gli animali invasivi prosperano grazie ai cambiamenti climatici. Questo porta una crescente omogeneizzazione delle comunita’ di insetti tra gli habitat”.

Le conseguenze di questo sviluppo, sottolineano gli esperti, possono essere dannose per gli ecosistemi. “Per rispondere efficacemente a queste minacce – concludono gli esperti – sarebbe necessario impiegare tecniche standardizzate per monitorare la diversita’ degli insetti nei diversi habitat, tanto che le informazioni relative alla distribuzione degli insetti non sono note a livello capillare. Potrebbe essere utile creare una rete di riserve naturali interconnesse in modo tale che le specie possano spostarsi da un habitat all’altro. Gli animali piu’ vulnerabili alle temperature in aumento potrebbero cosi’ migrare in modo sicuro. Ci sarebbe inoltre la necessita’ di sviluppare misure adeguate dirette alla riduzione della dispersione di specie animali e vegetali invasive attraverso commercio, traffico illegale e turismo”.