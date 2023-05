Deputato Croato: ” Più sicuro firmare un accordo con i cartelli della droga che con l’OMS”

MeteoWeb

Queste le parole del deputato croato Mislav Kolakušić (indipendente) avvocato ed ex giudice presso il tribunale commerciale di Zagabria:

“L’OMS vorrebbe che tutti i Paesi firmassero un accordo con il quale cedessero all’OMS l’autorità per dichiarare una pandemia, acquistare vaccini e farmaci. Sarebbe più sano e più sicuro per l’umanità firmare un accordo con il cartello della droga colombiano [che firmare un accordo con l’Organizzazione mondiale della sanità]”. Durante la pandemia Covid l’OMS ha solo raccontato bugie. Dovrebbe essere dichiara un’organizzazione terroristica”.