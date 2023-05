3 maggio 2013: 10 anni fa i devastanti tornado in Emilia-Romagna, l’incredibile coincidenza

MeteoWeb

Esattamente dieci anni fa, il 3 maggio 2013, l’Emilia-Romagna registrò uno dei più incredibili outbreak di tornado mai avvenuti sul suolo italiano, secondo quanto riporta l’articolo di Alessandro Piazza sulla pagina Tornado in Italia. “Nel primo pomeriggio l’ingresso di una dryline appenninica da Sud-Ovest tra Modena e Bologna, a cui si contrapponeva un intenso flusso caldo e umido in arrivo dal Mar Adriatico, causò la formazione di due violente supercelle, che generarono 3 potenti tornado a distanza di pochi minuti l’uno dall’altro.”

“Il primo vortice toccò il suolo a Castelfranco Emilia, in provincia di Modena, e percorse 17 km verso Est-Nord-Est causando danni ad alberi e strutture quantificabili nel grado F3 sulla scala Fujita. Il tornado si dissolse nei pressi di San Giovanni in Persiceto (BO) per poi ritoccare nuovamente terra una decina di km dopo nel comune di San Giorgio di Piano (BO), da cui percorse altri 18 km causando ulteriori danni da F3. Negli stessi momenti, dalla seconda supercella si formò un terzo tornado poco a Nord-Ovest, tra i paesi di Mirandola (MO) e San Martino Spino (MO). Questo vortice raggiunse il grado F2.”

“I danni totali causati da questa eccezionale ondata di maltempo ammontarono a quasi 30 milioni di Euro. Le case compromesse dalla furia del vento furono 158, a cui si sommano 59 immobili ad uso produttivo e agricolo e circa una decina di altri edifici. A causa dei gravi danni alle abitazione furono evacuate 119 persone. Diversi danni furono causati anche dalla grandine, con i chicchi che hanno superato ampiamente i 5 cm di diametro.”