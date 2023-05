Dialoghi sulla Terra: INGV e Osservatorio Ximeniano per la valorizzazione delle Geoscienze

MeteoWeb

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e la Fondazione Osservatorio Ximeniano di Firenze ETS organizzano un ciclo di tre conferenze divulgative sulle Scienze della Terra che accompagneranno il pubblico alla scoperta di terremoti, vulcani e aumento del livello del mare. Obiettivi degli incontri, organizzati nell’ambito della convenzione in essere fino al 2024 tra INGV e Osservatorio Ximeniano, sono la divulgazione e la valorizzazione della tradizione scientifica che accomuna i due Istituti.

Le conferenze saranno il contributo dell’INGV all’iniziativa “La Rete della Cultura Scientifica”, nata proprio quest’anno dall’intesa tra varie realtà scientifiche del capoluogo toscano per favorire il legame tra scienza e società ed elaborare un’offerta culturale d’avanguardia con ricerche multidisciplinari e multidimensionali, in linea con gli obiettivi europei di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 e di Next Generation EU.

I Dialoghi sulla Terra, che si terranno negli spazi della terrazza dell’Osservatorio Ximeniano, saranno aperti al pubblico, con ingresso libero, previa registrazione da effettuare inviando una e-mail all’indirizzo info@ximeniano.it.

Ecco tutti gli appuntamenti:

Vulcanologia e fenomeni vulcanici. Vivere con i vulcani, nel mondo e in Italia

Giovedì 18 maggio 2023 | ore 18:00 | Terrazza dell’Osservatorio Ximeniano

a cura di Tomaso Esposti Ongaro (Direttore INGV | Sezione di Pisa) e Micol Todesco (Direttrice INGV | Sezione di Bologna)

La conferenza avrà l’obiettivo di approfondire la diversa natura dei vulcani, la loro interazione con il clima e con la vita delle popolazioni residenti alle loro pendici.

Aumento del livello marino: un rischio globale

Lunedì 22 maggio 2023 | ore 18:00 | Terrazza dell’Osservatorio Ximeniano

a cura di Marco Anzidei (INGV | Osservatorio Nazionale Terremoti) e Tommaso Alberti (INGV | Sezione di Roma2)

L’incontro analizzerà la variazione del livello del mare, soffermandosi sulle cause e sugli effetti in relazione ai cambiamenti climatici.

Geodinamica e fenomeni sismici nel mondo e in Toscana

Giovedì 8 giugno 2023 | ore 18:00 | Terrazza dell’Osservatorio Ximeniano

a cura di Carlo Doglioni (Presidente dell’INGV) e Gilberto Saccorotti (INGV | Sezione di Pisa)

La conferenza affronterà il tema dei movimenti geologici della Terra che ne fanno un pianeta vivo e che, nel tempo, lo hanno modellato.