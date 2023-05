Astrofisica, un documentario sul Sole racconta la genesi dell’European Solar Telescope

MeteoWeb

Presentato presso l’Accademia dei Lincei “Reaching for the Sun“, un documentario che narra la storia della ricerca sul Sole degli ultimi secoli attraverso le storie delle persone che lavorano per comprendere i segreti della stella da cui dipende la vita sul nostro pianeta. Il documentario narra anche il ruolo dell’Europa nel supportare la crescita della maggiore comunità di fisici solari al mondo e la progettazione di un nuovo potentissimo telescopio denominato EST, European Solar Telescope.

Luca Giovannelli, Università degli Studi di Roma Tor Vergata, racconta ai microfoni di TeleAmbiente la genesi del progetto EST: “si tratta dello sforzo congiunto di 18 nazioni diverse che stanno cercando di avere il miglior telescopio per la prossima generazione di fisici solari. Anche per questo motivo questa giornata è rivolta agli studenti delle scuole superiori che hanno partecipato a un progetto di educazione ai temi della fisica solare. Presentiamo anche una miniserie, prodotta presso l’Università di Tor Vergata, che racconta cosa succederebbe se una grande tempesta solare colpisse la terra”.

Luis Bellot Rubio, dell’Istituto di Astrofisica di Andalusia, ha dichiarato a TeleAmbiente: “il documentario descrive la storia dell’osservazione del sole in Europa durante gli ultimi quattro secoli, a partire dall’osservazione delle macchie solari che fece Galileo nel XVII secolo. Abbiamo cercato di dare un quadro generale di come abbiamo fatto progressi, nella nostra conoscenza del sole, e di come abbiamo migliorato questa conoscenza proprio grazie a nuovi strumenti”.