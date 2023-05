Domani il Cammino dei Vulcani: a piedi dal Vesuvio all’Etna attraverso la Strada Regia delle Calabrie

MeteoWeb

“Domani inizierà il Cammino dei Vulcani – dal Vesuvio all’Etna, sulla Strada Regia delle Calabrie. E’ un’idea di Repubblica Nomade ma la Strada Regia delle Calabrie attira sempre di più. Ecco che nei prossimi giorni, piccoli borghi interni, si vedranno arrivare più di 50 camminatori, da tutta Europa”. Lo annuncia Luca Esposito, Referente Archeoclub D’Italia per il Progetto di Riqualificazione della Strada Regia delle Calabrie.

“Repubblica Nomade e Archeoclub D’Italia danno vita a questa grande impresa. Camminatori da Italia, Germania, Francia, Olanda, Svizzera, alle ore 9 di domani partiranno dal Gran Cono del Vesuvio per raggiungere a piedi l’Etna. Un’impresa unica con la quale attraverseranno a piedi tutta la Strada Regia delle Calabrie, documentandola, descrivendola, raccontandola. Sono già più di 50 i camminatori iscritti. Domani la partenza alle ore 9 dal Gran Cono del Vesuvio. Alle ore 16 i camminatori provenienti da Italia, Francia, Germania, Olanda, Svizzera, arriveranno a Torre Annunziata per entrare in Villa Parnaso, visitare la Torre Birraia, il Santuario dello Spirito Santo, Palazzo Criscuolo, la Basilica della Madonna della Neve. Il 16 Maggio, tutto il gruppo di camminatori entrerà in Cava dei Tirreni. Alle ore 9 e 30 visita all’Epitaffio coommemorativo a Filippo III con accoglienza degli alunni della Scuola Epitaffio e dell’Associazione Culturale Sportiva SordomutiCavesi. Alle ore 10 e 30 in Piazza Duomo, lungo i portici medievali, accoglienza degli alunni della scuola Don Bosco, dell’Associazione Trombonieri Sbandieratori e Cavalieri di Cava dei Tirreni e dell’Associazione Pandora Ability. Alle ore 12 visita alla Pietra Miliare e al Ponte di San Francesco con accoglienza degli alunni della Scuola C. Trezza e dell’Associazione Casa Mia Onlus Dopo di Noi con visita guidata al Museo Eidos di Fondazione Sinapsi. Inoltre, lungo la tappa di Cava dei Tirreni, i camminatori saranno accompagnati dai componenti del Centro Studi della Storia di Cava de’ Tirreni. Il 18 Maggio l’arrivo a Eboli con accoglienza al Municipio, presso l’Aula Consiliare – Isaia Bonavoglia. Alle ore 18 i saluti del sindaco, Mario Conte, del Presidente della Commissione Cultura del Comune di Eboli, Lucilla Polito, di Giuseppe Barra, Presidente del Centro Culturale Studi Storici. Di Antonio Moresco, scrittore, fondatore ed ispiratore di Repubblica Nomade. Con l’archeologo Alessio Scarpa. Nella mattinata del 18 Maggio, i camminatori passeranno per Bellizzi, altro comune che ha aderito al progetto di Riqualificazione e Promozione della Strada Regia delle Calabrie. Il 20 attraverseranno Postiglione, il 21 Auletta, il 23 Sala Consilina, il 24 Casalbuono, il 25 Maggio Lagonegro, il 26 Lauria, il 27Castelluccio Inferiore, il 28 Rotonda, il 29 Morano Calabro, il 30 Maggio Castrovillari. I camminatori arriveranno sull’Etna il 22 Giugno”, ha concluso Luca Esposito.