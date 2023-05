In arrivo eclissi lunare visibile dall’Italia, ecco tutto quello che c’è da sapere

MeteoWeb

La Luna passerà nell’ombra esterna della Terra venerdì 5 maggio, creando un evento astronomico chiamato eclissi penombrale, visibile, in parte, anche dall’Italia. Durante tale evento, gli skywatcher vedranno il satellite oscurarsi, ma non scomparirà del tutto. L’eclissi lunare penombrale inizierà 17:15 ora italiana e sarà visibile da qualsiasi parte del globo in cui la Luna è sopra l’orizzonte, tra cui Antartide, Asia, Russia, Oceania e Africa orientale e centrale. L’evento raggiungerà il “clou” alle 19:24 ora italiana e terminerà alle 21:32 ora italiana quando la Luna riemergerà dall’ombra della Terra. L’eclissi non sarà visibile dal Nord America, dal Sud America o dalla maggior parte dell’Europa poiché la Luna sarà sotto l’orizzonte per tutto il tempo.

La visibilità dell’eclissi in Italia

Per quanto riguarda l’Italia, l’eclissi sarà visibile nella fase finale: quella iniziale non sarà visibile perché si verificherà prima del sorgere della Luna, e ciò avverrà in concomitanza con il tramonto del Sole. L’osservazione del lieve oscuramento del disco lunare non sarà semplice a causa delle luci del crepuscolo, ma si potrà comunque tentare di osservare almeno le fasi finali.

Cos’è un’eclissi lunare penombrale

Come avviene per tutte le eclissi lunari, le eclissi penombrali si verificano a causa del passaggio della Terra tra la Luna e il Sole con i 3 corpi in linea retta. L’ombra del nostro pianeta cade sulla faccia della Luna mentre la Terra blocca la luce del Sole. Ciò può portare a eventi che, a differenza delle eclissi solari, possono essere tenui e difficili da osservare.

Un’eclissi penombrale si verifica quando la Luna passa nella regione esterna più chiara dell’ombra della Terra, chiamata penombra. E’ un’area in cui il pianeta sembra coprire parte del disco solare ma non del tutto. Ciò significa che quando la Luna è all’interno della penombra, riceve meno luce dal Sole ed è oscurata ma rimane comunque un po’ illuminata.

L’effetto risultante può essere appena percettibile e talvolta è visibile solo in fotografie realizzate allo scopo o da persone con vista estremamente acuta. Tuttavia, a volte ci sono rari eventi in cui l’intera faccia lunare si sposta nella penombra. Queste eclissi lunari provocano un oscuramento che è più estremo e può essere osservato più facilmente ad occhio nudo. Questi eventi sono chiamati eclissi totali penombrali e sono rari perché una volta che la Luna entra completamente nella penombra, è molto probabile che almeno una parte di essa raggiunga l’ombra, la parte più interna e più scura dell’ombra terrestre. Ciò si traduce in un’eclissi lunare parziale.